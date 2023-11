Com preocupações crescentes com a segurança, é normal que a Google aposte muito nas ferramentas que oferece, em especial nesta área. Vimos recentemente chegar as chaves de acesso, uma nova forma de autenticar os utilizadores. Agora é a vez do gestor de passwords da Google ter novidades e tornar-se ainda melhor.

Se na maioria das vezes a Google aposta em trazer novas funcionalidades para as suas ferramentas, há ainda espaço para outras melhorias. Falamos da interface e da forma como os utilizadores podem usar estas propostas de forma ainda mais natural.

Dentro deste último campo, a Google mostra muitas alterações. Desta vez é no gestor de passwords, que podem ser acedido por qualquer um que tenha uma conta Google e onde muita informação sensível está presente para ser usada na autenticação.

A informação disponível mostra que esta parte importante do Chrome e da Google será redesenhada e terá uma arrumação de funcionalidades diferente. Existirá uma divisão dos principais recursos do gestor de passwords em três separadores localizadas numa barra de navegação inferior.

Há também uma pequena reformulação da barra de pesquisa, que agora recebe um botão Adicionar password em vez do "+" disponível na sua forma atual. Essa mudança também parece ser consistente com as diretrizes do Material Design 3 da Google, a nova linguagem de design que está a ser aplicada em todas as apps da marca.

Não existem ainda informações sobre quando esta mudança acontecerá e a sua implementação ser feita de forma mais ampla. Espera-se que isto aconteça muito em breve, visto ser uma alteração de design para algo que a Google tem procurado implementar em todas as áreas dos seus serviços.

A mudança está a acontecer dentro da Google de forma constante e sempre para melhorar os seus serviços. Este é mais um caso em que a gigante das pesquisas vai mudar o design dos seus produtos, desta vez no que toca ao seu gestor de passwords.