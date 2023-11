Os desenvolvimentos da Microsoft no Windows 11 são uma constante e a cada nova build surgem mudanças e alterações. Este é um processo normal e que estamos habituados a ver acontecer constantemente. Na última versão lançada, surge uma novidade. A Microsoft quer o Windows 11 mais leve e por isso removeu algumas das suas apps.

A Microsoft experimenta constantemente alterações ao Windows 11, para o tornar ainda melhor. Estas nem sempre chegam às mãos dos utilizadores, dependendo do resultado e de como os desenvolvimentos da empresa chegam a um bom porto e ajustam-se aos utilizadores.

Na mais recente build do Windows 11, lançada no canal Canary, há uma mudança importante. A partir desta compilação, a Microsoft vai instalar as apps Mapas e Filmes e Programas de TV em PCs com o novo sistema numa nova instalação. No entanto, essas 2 apps estarão disponíveis e atualizadas através da Microsoft Store.

Para além desta mudança, a nova buils tem mais algumas alterações de peso. Durante a configuração da instalação inicial (OOBE), quando o Windows 11 precisar se ligar a uma rede, existe a opção de instalar drivers WiFi usando o novo botão “Instalar Drivers”. Esta mudança nota-se ao instalar o ISO da nova Build 25977.

Além disso, e no File Explorer, existe uma mudança simples e que será útil. Agora pode visualizar e editar metadados de arquivos PNG. Pode também definir uma classificação com estrelas em Propriedades, bem como editar a descrição ou adicionar palavras-chave.

Por fim, e numa zona em constante mudança, a Microsoft redesenhou a página de configurações para Otimização de Entrega em Configurações > Windows Update > Opções avançadas > Otimização de Entrega para corresponder aos princípios de design do Windows 11.

Com todas estas mudanças, fica claro que a Microsoft quer melhorar o Windows 11 em várias áreas. Em particular no caso das app, temos a certeza de que a gigante do software quer eliminar o supérfluo e que apenas ocupa espaço em disco. Se quiserem testar esta build, devem ter atenção que pode trazer problemas e instabilidade.