Hyundai não dá tréguas à Tesla e reduz drasticamente o preço do IONIQ 6

A Hyundai é atualmente um dos players mais fortes do mercado dos elétricos. Vários dos seus veículos conquistam o segmento com propostas de muita qualidade e eficiência. No que toca ao preço, a empresa sul-coreana não quer deixar fugir um dos seus principais concorrentes, a Tesla, e baixa substancialmente o valor de compra do IONIQ 6 de 2024. Nos EUA já é possível comprar este elétrico por cerca de 35 mil euros!

IONIQ 6 2024 na perna do Tesla Model 3

O mercado dos elétricos continua a trazer um combate importante entre os fabricantes e os preços são um trunfo que cada marca joga nos vários segmentos. A Tesla é uma das marcas que mexe com este mercado de forma constante e desde o início deste ano, os veículos da empresa americana já baixaram cerca de 10 mil euros. Isso causa uma pressão nos outros players.

Numa resposta ao mais recente ajuste de preços do Tesla Model 3, a Hyundai volta a mexer no preços e para o novo Hyundai IONIQ 6 2024 aplica um novo valor mais barato 4.100 dólares que o modelo do ano passado. A Hyundai diz que o preço mais baixo se deve a "eficiências e escala de produção".

O Hyundai IONIQ 6 SE Stand Range de nível básico começa agora nos 41.600 dólares, mas quem quiser esperar pelo modelo de 2024, vai poder poupar os tais quatro mil e poucos dólares.

Assim, com este ajuste, a Hyundai começa a sua oferta com um preço para o modelo básico IONIQ 6 de 2024 de 38.615 dólares. Além disto, os próprios pacotes de acabamentos irão ser mais baratos, podendo agora ser adquiridos melhores acabamentos por cerca de 3 mil dólares.

Como consegue a Hyundai fazer estes preços?

Segundo informações de um porta-voz da empresa, em declarações, à Car and Driver, estes preços só são conseguidos graças à "eficiências de produção e escala". Por outras palavras, a Hyundai constrói elétricos a um custo menor e pode passar essa poupança aos compradores.

Como tal, o IONIQ 6 mais barato é o SE Standard Range RWD. Este modelo de 38.615 dólares (cerca de 36 mil euros), é o de entrada de linha e apresenta uma bateria de 53 kWh para um alcance estimado de 386 km.

Todas as outras versões vêm com uma bateria maior, de 77,4 kWh, com uma autonomia estimada entre 435 e 580 quilómetros. O IONIQ 6 RWD SE, com uma autonomia estimada de 580 km, começa nos 43.565 dólares (cerca de 40 mil euros), enquanto que a adição de AWD faz subir o preço para 47.065 dólares (cerca de 44 mil euros). Ambos os modelos são mais de 3.000 dólares mais baratos do que no ano passado.

Os acabamentos superiores, incluindo o SEL e o Limited, são 2.450 dólares mais baratos do que no ano passado. O SEL RWD 2024 começa nos 43.565 dólares, enquanto o Limited pode ser comprado por 51.265 dólares. As versões AWD também têm descontos de 49.895 dólares e 54.765 dólares cada uma.

A notícia vem depois que a Hyundai reduziu os preços de aluguer dos EVs IONIQ 6 e IONIQ 5 no início deste mês. A empresa sul-coreana está agora a oferecer algumas das taxas mais baratas desde o lançamento dos modelos elétricos.

Estes preços, atualmente oferecidos no mercado americano, deverão ser propagados pelo resto do mundo num futuro próximo, tornando esta versão do IONIQ num excelente proposta para quem quer um elétrico com qualidade e desempenho.