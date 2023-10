Hyundai segue a Tesla e baixa o preços do aluguer dos seus carros elétricos

A política de preços da Tesla intriga (e revolta) as concorrentes. No entanto, desta vez, a Hyundai seguiu-a e baixou os preços do aluguer dos seus carros elétricos.

De acordo com uma informação enviada aos concessionários, e publicada pela CarsDirect, a Hyundai está a descer o preço do aluguer dos seus carros elétricos, especificamente, do IONIQ 5 e o IONIQ 6, nos Estados Unidos da América (EUA).

A fabricante reduziu os preços de aluguer dos elétricos IONIQ 5 e IONIQ 6 em 50 dólares por mês. Agora, os contratos de aluguer começam em cerca de 229 dólares por mês.

Conforme mostrado pelo Electrek, no site da Hyundai, a gama padrão 2023 Hyundai IONIQ 6 SE pode ser alugada por apenas 229 dólares por mês, com 5006 dólares de entrada. Por sua vez, o IONIQ 6 SE está disponível por 299 dólares por mês, com 4999 na assinatura.

Este e outros cortes levados a cabo pela Hyundai surgem na sequência de uma descida de preços implementada pela Tesla. A fabricante cortou os preços de aluguer do Modelo 3 em até 100 dólares por mês, para 329 dólares, com 5524 dólares de entrada.

Esta redução colocou o Tesla Model 3 seis dólares abaixo do IONIQ 6, pelo que a Hyundai seguiu a tendência, de modo a atrair clientes.

Os carros elétricos da Hyundai têm vindo a ganhar força nos EUA durante todo o ano. A fabricante de automóveis estabeleceu um recorde em setembro, com as vendas de elétricos a subirem 203%.

A Hyundai vendeu um recorde de 11.665 SUVs elétricos IONIQ 5 no terceiro trimestre, um aumento de 142%. em relação ao ano anterior.