Volvo vai abandonar os motores a diesel já em 2024 e dedicar-se apenas aos elétricos

O abandono dos motores a gasolina e a diesel, com a mudança para os motores elétricos, parece ser inevitável e muitas marcas estão já a seguir esse caminho. A Volvo está presente e agora anunciou mais uma mudança. Vai abandonar os motores a diesel já em 2024 e dedicar-se apenas aos elétricos.

Tal como outras marcas automóveis, a volvo tem uma meta específica e bem marcada para ser completamente elétrica. Será em 2030 que irá ter apenas propostas baseadas em carros elétricos, cumprindo assim uma mudança importante e que a indústria já abraçou.

Não sendo uma mudança simples e que demora muito tempo a concretizar-se, importa começar o mais cedo possível. Assim, e rumo a adoção total de carros elétricos, a Volvo anunciou agora uma decisão que acontecerá muito em breve e que é inevitável.

Será no início de 2024 que quer fabricar o seu último carro com motor a diesel, focando-se desse momento em diante nos elétricos. Manterá ainda a produção de carros a gasolina, mas sempre com a meta definida para 2030 em vista.

Embora a maioria dos automóveis que a Volvo vendeu na Europa fossem diesel até 2019, em 2022 representavam apenas 8,9% das vendas do construtor sueco. Em agosto, 33% das vendas da marca foram de caros totalmente elétricos ou híbridos. Não revelou quantos dos restantes 67% com motor de combustão eram diesel e quantos funcionavam a gasolina.

Apesar de terem um peso importante nas vendas nos últimos anos, os diesel perdem a relevância e não param de abrandar. Os carros a diesel representaram mais de 50% das vendas de automóveis novos na Europa em 2015, mas representaram pouco mais de 14% das vendas em julho.

A decisão da Volvo segue a de outras marcas do sector e que também têm procurado libertar-se dos motores a diesel ou a gasolina. O foco é agora nos carros elétricos e isso está já a tomar forma, com cada vez mais propostas, cada vez mais capazes e com maiores autonomias.