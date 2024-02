EUA alertam que carros elétricos chineses recolhem dados que podem enviar para a China

A guerra comercial entre os EUA e a China não dá sinal de abrandar. A mais recente medida vem da administração Biden, que emitiu um alerta de que os carros elétricos chineses podem representar um "risco significativo para a segurança nacional", associado à enorme quantidade de dados que recolhem e pode ser enviada para a China.

Carros elétricos chineses recolhem dados

A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, anunciou que os carros elétricos e autónomos estão "a recolher uma enorme quantidade de informações sobre o condutor, a localização do carro e o ambiente à volta do veículo", conforme foi relatado. As suas palavras foram mais longe e deixou uma pergunta: "Queremos que todos esses dados vão para Pequim?"

Esta comunicação vem no seguimento de outras medidas que estão a ser preparadas, neste contexto. A Casa Branca prepara uma ordem executiva separada para impedir que adversários estrangeiros tenham acesso a dados pessoais "altamente sensíveis".

Os EUA impuseram tarifas adicionais aos carros elétricos chineses desde 2019. As autoridades norte-americanas alertam há muito tempo que a China representa uma ameaça à segurança dos dados, e a nova medida poderá ter implicações em vários setores, afirma o relatório.

Guerra comercial EUA/China continua em força

O colunista chinês Ruan Jiaqi, no entanto, criticou a medida, referindo que as declarações de Gina Raimondo difamaram os fabricantes de carros elétricos da China, relata o Asia Times. A BYD, por exemplo, obteve um enorme sucesso na Europa e na América Latina, mas evitou os EUA devido às tarifas de 25% impostas pela administração Trump sobre carros chineses em 2019.

Em dezembro passado, o Departamento do Tesouro dos EUA divulgou uma nova lista de diretrizes para subsídios federais que excluíam veículos com componentes de bateria fabricados ou montados por uma "entidade estrangeira de interesse" (também conhecida como China). A partir de 2025, os carros cujas baterias contenham determinados "minerais críticos" extraídos ou processados ​​na China também não serão elegíveis para obter crédito fiscal.

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse na recentemente que os fabricantes chineses de carros elétricos "praticamente demoliriam" os concorrentes se não fossem as barreiras comerciais. Estas declarações podem ser uma medida que vai de encontro a esta opinião e que expressa um protecionismo que está cada vez mais presente.