Spotify supera as expectativas e já tem mais de 600 milhões de utilizadores ativos mensais

O Spotify é ainda o serviço de streaming de música com mais utilizadores da Internet. Este tem conseguido superar a concorrência que tem procurado crescer e ganhar uma posição de destaque. Na mais recente apresentação de resultados, o Spotify voltou a mostrar que está no topo e voltou a bater o recorde de utilizadores ativos.

Os mais recentes resultados financeiros do Spotify mostram a dimensão real deste serviço. Os números mostram a sua importância no mercado e na Internet. Nos últimos três meses, a plataforma de streaming de música aumentou o seu número de utilizadores ativos mensais. Cresceu 28 milhões, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 600 milhões.

A receita no ano de 2023 foi de 3,7 mil milhões de euros, mais 16% do que em 2022. Os resultados operacionais não atingiram o mínimo esperado, ficando abaixo em 75 milhões de euros, mas a empresa destacou que as receitas de publicidade atingiram um novo máximo histórico, de 501 milhões de euros.

Headed into our Q4 2023 earnings call and wanted to share some of the biggest takeaways from the quarter. More than 600M are now using Spotify! pic.twitter.com/TVCBm2VOs9