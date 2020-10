Com a chegada da pandemia de COVID-19, as escolas, os alunos e os pais tiveram de se adaptar a uma nova realidade de ensino. Subitamente tiveram de começar a ter aulas remotas, muitas vezes sem equipamentos indicados e a ter de partilhar o mesmo equipamento.

Com o novo ano letivo já a decorrer, muito decidem apostar nas ferramentas que funcionaram antes, em confinamento, para serem auxiliares excelentes. Aqui entra o MatePad T 10s da Huawei, um tablet que consegue dar o melhor que uma criança pode querer, a um preço que os pais podem suportar.

As ferramentas da nova normalidade

A nova normalidade levou a que surgissem requisitos que até agora não existiam e eram extras que apenas alguns tinham. Falamos da escola e das ferramentas de aprendizagem, que hoje tendem a ser totalmente digitais. Se até agora as crianças partilhavam o PC com os pais, isso deixa de ser possível.

Assim, surge a necessidade de equipar digitalmente a mochila de qualquer criança. Na base está sempre a ideia de oferecer o melhor, mas com caraterísticas adaptadas a estas e a um preço que seja suportável. Os tablets são de longe a melhor opção, por serem mais leves e mais simples de usar.

Uma das propostas mais interessantes que está no mercado chegou há poucos dias, preparada para o novo ano letivo e para as suas exigências. O Huawei MatePad T 10s surge como a opção lógica para muitos pais, que assim conseguem o equilíbrio entre o melhor hardware e o melhor preço.

Tablet pode ser a solução mais equilibrada

Claro que não é necessário explicar todas as vantagens de um tablet, que neste caso tem um ecrã de 10 polegadas. A portabilidade aliada a um ecrã generoso, mas que não se torna demasiado grande e difícil de manusear. Está no ponto certo para o equilíbrio entre a utilização e usabilidade.

No caso do MatePad T 10s temos um design simples mas prático, num corpo metálico premium. Mantém-se leve o suficiente para que as crianças o consigam usar. No global, este modelo tem um design geométrico com molduras finas em torno do ecrã.

Assim, cria-se uma simetria perfeita na parte frontal, laterais curvas, e bordas reforçadas. Estas proporcionam uma proteção adicional contra danos de quedas e choques de pequeno impacto. Leve, resistente e simples de manusear, como se pretende neste contexto.

Hardware do MateTab T 10s ultrapassa as exigências

Em termos de hardware, este tablet da Huawei tem também um equilíbrio muito importante. O SoC que está no seu centro é um Kirin 710A, associado a 2 ou 4 GB de RAM e 32 ou 64 GB de armazenamento. Presente está ainda uma bateria de 5.100 mAh, que garante a alimentação por muitas horas.

O Huawei MatePad T 10s conta com um ecrã IPS Full HD, que suporta uma resolução de 1920×1200, e 70% da gama de cores NTSC. Com 10,1 polegadas, o ecrã de 16:10 tem uma alta densidade de pixels de 224ppi para garantir que os detalhes são apresentados com uma nitidez impecável em qualquer vídeo ou imagem.

O ecrã vem equipado com a tecnologia de otimização de ecrã Huawei ClariVu que otimiza dinamicamente a cor, o brilho e a saturação. Tem também um algoritmo de super resolução desenvolvido pela Huawei, que escala o conteúdo de baixa resolução para uma experiência mais imersiva.

Presentes muitas ferramentas simples de usar

No Huawei MatePad T 10s a EMUI 10.1 dá-lhe uma versatilidade única e oferece uma gama de funcionalidades inteligentes numa interface cómoda e intuitiva. O App Multiplier permite aos utilizadores tirar o máximo partido da orientação horizontal com uma vista de ecrã dividido inteligente, que possibilita numa mesma aplicação mostrar dois estados ao mesmo tempo.

Destaque ainda para as funcionalidades de proteção ocular que podem ser ativadas com o modo Eye Comfort, certificado pela TÜV Rheinland, para proteger a visão do utilizador. Já o modo eBook, quando ativado, ajusta as cores do ecrã e permite uma experiência de leitura semelhante à de um livro ou folha de papel.

Existe ainda um novo modo Escuro (Dark Mode), que é desenvolvido com base em pesquisas de fatores humanos, que permite aos utilizadores uma experiência mais confortável ao usar o tablet no escuro.

Porque nem tudo é estudo, há que brincar também

Para oferecer uma experiência divertida para utilizadores de todas as idades, o Huawei MatePad T 10s inclui ainda o Kids Corner. Este é um espaço virtual que oferece um ambiente seguro para as crianças explorarem o mundo digital, mesmo quando o progenitor não está a supervisioná-los pessoalmente.

As opções de controlo parental são hoje em dia extremamente importantes para as crianças não excederem os tempos máximos de utilização. Neste caso permitem aos pais definir os limites de utilização e controlar o conteúdo e as apps que estão disponíveis para as crianças.

Estão incluídos no Kids Corner funcionalidades inteligentes de proteção ocular, incluindo filtro de luz azul, alertas de postura, alertas de distância, alertas de luminosidade e o modo eBook, para adicionar proteção extra aos olhos das crianças.

Uma oferta da Huawei que não pode dispensar

Presente desde o início do ano letivo, a Huawei tem uma campanha em parceria com a Porto Editora. Na compra de equipamento da marca, é oferecido 1 ano de subscrição da Escola Virtual, plataforma de ensino digital da Porto Editora. Com esta solução os alunos dispõem de ferramentas de aprendizagem em formato digital.

A boa notícia é que esta oferta foi alargada e estendida até ao próximo dia 31 de Outubro de 2020. Até lá, é oferecido o acesso a esta solução educativa integrada, que alia manuais e conteúdos digitais para o Ensino Básico e Secundário a hardware adaptado ao contexto educativo com uma extensa oferta de Huawei Matebooks e MatePads.

A melhor ferramenta de aprendizagem? Sim!

Sendo um dos fatores mais importantes na hora da escolha, a Huawei soube manter o MatePad T 10s a um preço acessível. Temos assim este tablet a custar 199 euros (preço de venda recomendado), com a oferta descrita acima, que complementa ainda mais o que as crianças têm acesso.

Esta parece ser uma das mais equilibradas e robustas escolhas para equipar a mochila digital de qualquer criança neste ano letivo. Será um complemento para o estudo em cenário de aulas presenciais, mas também a solução a usar caso a situação se agrave e tenhamos de voltar ao confinamento.

Huawei MatePad T 10s