A Qualcomm revelou esta semana o seu próximo SoC dedicado aos smartphones. O Snapdragon 8 Gen 3 promete muito no papel e em breve será possível ver as suas capacidades. A preparar esse momento, a Qualcomm revelou os seus testes de benchmarks e estes mostram que conseguirá bater o iPhone 15 Pro.

Há muito que o universo Android procura um SoC que se consiga bater de forma igual com as proposta da Apple. O desempenho dos SoC desenvolvidos em Cupertino estão no topo da indústria e servem de modelo de comparação para todos os que procuram atingir o topo.

Esta nova proposta da Qualcomm está ainda longe de ser conhecida num equipamento. Ainda assim, já existem valores de desempenho nos benchmarks que normalmente avaliam esta vertente. Estes surgem das mãos da Qualcomm e permitem já fazer algumas comparações importantes, em especial com o iPhone 15 Pro.

O Snapdragon 8 Gen 3, num teste multi-núcleo no Geekbench 6, obteve pontuação de 7.501, acima do iPhone 15 Pro Max e do A17 Pro da Apple que obteve uma pontuação de 7.237. No teste de núcleo único, o Snapdragon 8 Gen 3 ficou cerca de 600 pontos abaixo da pontuação de 2.926 da Apple. A Qualcomm também obteve uma grande vitória no benchmark AnTuTu, com uma pontuação de 2.139.281, acima dos 1.487.203 da Apple.

Assim, fica claro que o novo SoC da Qualcomm poderá competir com o SoC A17 Pro do iPhone 15 Pro. Importa destacar que o Snapdragon 8 Gen 3 é um chip de 4 nm, enquanto o A17 Pro é um chip de 3 nm, o que revela ainda espaço para a Qualcomm evoluir no futuro.

O Snapdragon 8 Gen 3 é um SoC de 4 nm construído usando um layout de 1 + 5 + 2 núcleos. Tem na sua base um núcleo Cortex-X4 principal sendo apoiado por cinco núcleos de desempenho (Cortex-A720) e dois núcleos de eficiência (Cortex-A520).

A Qualcomm afirma que a potência bruta do chip é 30% mais rápida e significativamente mais eficiente em termos de energia. Há também um forte foco em IA com o Hexagon NPU, que é considerado 98% mais rápido. Assim, e com estes argumentos dos bBenchmarks, o interesse no Snapdragon 8 Gen 3 é elevado, em especial no que será o seu desempenho face ao iPhone 15 Pro da Apple.