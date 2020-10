Mesmo com uma concorrência forte, o Spotify é de longe o melhor serviço de streaming de música. Para além de todos os artistas que estão presentes na plataforma, as muitas funcionalidades que tem destacam-no igualmente de todas as propostas no mercado.

As suas apps estão recheadas de pequenas pérolas que melhoram a sua utilização, deixando de ser apenas um sítio onde vamos ouvir música. Estas capacidades foram agora alargadas com mais um extra. Já podemos pesquisar música pela letra em vez do seu nome.

Qual é o nome da música que quero?

Por vezes, e mais do que queremos, não nos recordamos da música que queremos ouvir. Até sabemos o artista e parte da letra, mas simplesmente não temos presente o nome da música. Assim é mais difícil e nem sempre conseguimos encontrar a nossa música que está a tocar na nossa cabeça.

Sabendo destes problemas universais, o Spotify e a sua equipa de programadores resolver criar uma novidade que vai ajudar muito nestes momentos. A partir de agora já podemos pesquisar de forma mais inteligente, escrevendo apenas uma parte mínima da letra.

Pesquisa pela letra facilita agora tudo

De imediato as músicas que têm essa letra presente vão surgir, marcada como Lyrics match, mesmo que esteja em vários títulos. Depois, só precisam mesmo de abrir a música e decerto desfrutar do que esta oferece. É a forma mais simples e rápida para chegarmos aos títulos que não nos recordamos.

Do que foi revelado pela gestora da equipa de programadores do Spotify, esta novidade já está lançada para os utilizadores. Está também presente em todas as apps móveis onde este serviço está presente, ou seja, no Android e no iOS.

Uma novidade do Spotify para todos

Dos testes que o Pplware já realizou com esta novidade, não está apenas disponível para os títulos em Inglês. O nosso português pode ser já pesquisado e os títulos são encontrados sem qualquer problema. Tenham apenas a certeza que escrevem o correto e não o que vos parece ouvir.

Esta é mais uma pequena melhoria que o Spotify traz ao seu serviço e que alguma concorrência não tem presente. Provavelmente usa a já anunciada e apresentada presença das letras, algo que é muito interessante e importante para quem usa esta plataforma.