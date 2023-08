5 razões pelas quais as baterias amovíveis dos telemóveis deviam voltar

As baterias amovíveis foram sendo eliminadas para acomodar designs de telemóveis mais leves e elegantes e, atualmente, quase todos os telemóveis têm uma. Contudo, o facto de poder mexer na sua bateria tem bastantes vantagens. Trazemos 5 delas.

Embora as baterias não amovíveis sejam ótimas, há algumas coisas das amovíveis de que provavelmente sente falta. Desde a sua conveniência até à possibilidade de reiniciar rapidamente o telemóvel.

A Apple explicou recentemente o porquê de não querer fazer os iPhones com bateria amovíveis. Contudo, existem razões pelas quais devia fazê-lo.

1. As baterias amovíveis são cómodas

As baterias amovíveis dos telemóveis são práticas: pode mudá-las facilmente. Além disso, pode transportar baterias extra quando está em movimento, para não ter de depender de uma tomada elétrica ou transportar um powerbank, que é muito mais volumoso.

Por exemplo, se uma pilha acabar enquanto estiver em trânsito ou numa viagem de campismo, pode trocá-la pela pilha extra.

2. Vida útil mais longa

Atualmente, os smartphones são finos, o que é ótimo para a estética, mas não tanto para a capacidade da bateria. Os fabricantes utilizam baterias mais pequenas com uma capacidade menor. Assim, não demora muito tempo até se desgastar, mesmo com bons hábitos de carregamento.

Quando isto acontece, é provável que tenha de substituir o telemóvel por um novo. No entanto, com as amovíveis, pode facilmente substituir a bateria em vez do telemóvel, o que lhe permite utilizar o telemóvel durante mais tempo.

3. Acabam-se as baterias de telemóvel inchadas

Todos nós tememos o fenómeno da bateria do telemóvel inchar. Uma vez iniciado, é irreversível. A única coisa a fazer é substituir o telemóvel o mais rapidamente possível. Caso contrário, corre o risco de a bateria do seu telemóvel explodir, danificar o ambiente e prejudicá-lo a si próprio.

4. Menores custos de reparação

As reparações dos telemóveis podem ser bastante caras. A substituição do ecrã de um telemóvel (por exemplo, do iPhone 11) é dispendiosa, tal como tudo o que é necessário para o desmontar.

Se tiver um telemóvel com uma bateria não amovível, poderá evitar os custos de reparação. Se for um problema de bateria, pode retirar a parte de trás do telemóvel e substituí-la em vez de se preocupar em remover parafusos ou adesivos para lá chegar.

5. Reinicialização rápida se o telemóvel congelar

Os telemóveis congelam, tal como os computadores. Quando isto acontece, é provável que seja necessário reiniciar o telemóvel. Infelizmente, por vezes, o botão de alimentação pode não funcionar, deixando-o com um grave problema.

Com uma bateria amovível, não tem de se preocupar com isso. Pode retirá-la e voltar a colocá-la para uma reinicialização rápida.

As baterias amovíveis têm várias vantagens

A eliminação progressiva das baterias amovíveis dos telemóveis tem uma razão de ser. Muitos de nós gostamos dos efeitos positivos que isso teve no design dos telemóveis, como a elegância e a maior resistência à água e ao pó. No entanto, não se pode negar que as baterias amovíveis são atraentes.

