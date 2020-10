Taskade – a solução ideal para colaboração em equipa em teletrabalho

Os tempos estão diferentes. A pandemia a isso obriga e é necessário reaprender a viver e a trabalhar nas condições possíveis, procurando fazer cumprir o máximo possível das recomendações que nos chegam. O melhor disto tudo é que temos soluções que nos permitem trabalhar remotamente em equipa de forma tão ou mais eficiente, e o Taskade é um bom exemplo disso.

Conheça tudo o que o Taskade pode oferecer.

A tecnologia é um aliado na organização e otimização do nosso trabalho e há imensas soluções que procuram facilitar a vida dos utilizadores, principalmente em contexto de teletrabalho.

A forma de trabalhar também difere bastante entre equipas, empresas ou tipos de projeto, e é com isso em mente que o Taskade procura abranger todas as formas de trabalhar, com uma grande flexibilidade na organização, oferecendo um ambiente de trabalho remoto.

Interface e funcionalidades principais do Taskade

O Taskade oferece um design moderno e bastante intuitivo e responsivo, alinhado com as melhores práticas atuais. Assim, do lado esquerdo temos acesso imediato à pesquisa, histórico da atividade, notificações, calendário e projetos assinalados. Os espaços de trabalho estão listados logo abaixo, aqueles a que o utilizador tem acesso, com a possibilidade de criar um novo espaço ou sub-espaço.

Este menu principal está sempre disponível a partir de qualquer outro ponto, premindo para isso o botão da Sidebar no canto superior esquerdo.

Depois, na área principal, surgem os detalhes de cada um dos items, tudo com grande nível de detalhe e com imensas possibilidades de interação. Isto é, em cada elemento mostrado é possível interagir de imediato, como utilizadores atribuídos, data e etiquetas. Além disso, há a possibilidade de aceder ao menu onde constam todas as opções disponíveis.

Depois, ao abrir um projeto, surge imediatamente em modo de edição, desde que o utilizador tenha permissões para tal.

A construção do conteúdo pode ser feita por blocos, acelerando bastante a separação das secções. Depois, por linha ou por seleção, a formatação é bastante completa e rápida de fazer, recorrendo aos painéis pop-up que vão surgindo.

A cor de fundo também é personalizável, com a hipótese de Wallpapers aleatórios de entre uma lista já existente no Taskade, ou então pode fazer upload do seu próprio Wallpaper. Também está disponível o modo escuro.

Mas nada como fazer uma visita à navegação por toda a plataforma, em vídeo.

Uma forma simples de gerir projetos e tarefas

Gerir projetos e tarefas em equipa é essencial, mas se for feito com ferramentas adequadas tudo se torna mais fácil e eficiente.

Em todos os projetos podem ser atribuídos utilizadores, de entre os que já fazem parte do espaço de trabalho. Depois, dentro de cada projeto, para cada linha, seja ela de que tipo for, é possível definir diversos parâmetros, que fazem magia na organização:

Definir data de vencimento

Atribuir tarefa a um utilizador

Adicionar comentários

Anexar ficheiros

Adicionar ao calendário

Fazer menção

Definir prioridade

Marcar como concluída

Digamos que o segredo está na forma como os botões de definição desses parâmetros surgem, à passagem do cursor. De outra forma, tudo tem aspeto de limpo e organizado, onde apenas são mostrados os parâmetros definidos, em cada tarefa.

Depois, para cada projeto, existe uma sala de conversação que pode ser utilizada pelos membros, seja para mensagens instantâneas ou videochamada.

Diferentes vistas para diferentes projetos e formas de trabalhar

Cada equipa tem a sua forma de trabalhar, por diversas razões. Assim, as tarefas podem estar organizadas em diferentes vistas: Lista, Tabuleiro (típico Kanban), Ação, Mapa mental e Orgchart.

Só depende da forma como prefere trabalhar e organizar a equipa.

Modelos para tudo o que precisa

E é claro, para facilitar a criação da estrutura do projeto, nada como recorrer a um modelo, de entre as dezenas existentes.

Os principais já estão diretamente disponíveis: Agenda semanal, Agenda do dia, Tabuleiro do projeto e Mapa mental.

Além destes, estão disponíveis muitas dezenas de Templates, agrupados em mais de 20 categorias, prontos a usar à distância de um clique.

A forma como os Templates estão detalhados, com pré-preenchimento, podem até ajudar a melhorar a organização e gestão já em mente para um projeto. E, claro, é também possível construir o seu próprio modelo, tendo como base uma das 5 vistas disponíveis.

Trabalho colaborativo

A interação colaborativa instantânea em conteúdos online é algo fantástico nos dias de hoje. Em alguns casos, por já estarmos tão habituados a usar serviços com esta capacidade, ficamos até dececionados por determinado serviço ainda não suportar.

São já alguns serviços que suportam esse tipo de funcionalidade, popularizada maioritariamente pelo Google Docs, e o Taskade faz-se valer disso para que o trabalho de equipa não seja prejudicado com atividades de sincronização e atualização de conteúdos.

É simples: edite o que quiser, todos vão ver de imediato.

Disponível em várias plataformas

Se alguns trabalham no seu computador, outros podem querer utilizar um computador temporário ou até mesmo o smartphone. Isso não é um problema para o Taskade, já que, além da Webapp (Cloud), estão disponíveis apps para Android, iOS, Windows, Mac, Linux e também para os browsers Chrome e Firefox.

Além disso, também os 3 browsers mais populares têm uma extensão dedicada, para que o Taskade fique ainda mais integrado e mais à mão. Concretamente, sempre que quiser adicionar um link a um bloco de um projeto, poderá fazê-lo utilizando apenas a extensão do browser, sem ter sequer que abrir o Taskade.

Em conclusão…

O Taskade é uma ferramenta completa e poderosa, capaz de se adequar assim a diferentes formas de trabalhar e a projetos de todos os tipos. Além disso, o conjunto de funcionalidades oferecidas, como gerir tarefas, criar notas, utilizar chat com video, entre outros, permite juntar tudo num único serviço. Dessa forma, podemos dizer que o Taskade é uma alternativa gratuita a serviços como Notion, ClickUp, Trello, Slack ou Todoist.

As suas capacidades de colaboração em equipa, ao nível do Google Docs, permitem aumentar significativamente a produtividade e manter toda a equipa sincronizada, a cada momento, seja no computador ou no smartphone.

Taskade