A Terra poderá estar a ser observada pelos alienígenas a partir de mais de mil estrelas

Pensarmos que somos os únicos seres vivos no Universo é gozar de uma enorme presunção. Com a possibilidade de haver mais de 6 mil milhões de planetas com condições de albergar vida, os investigadores compilaram uma lista detalhada de sistemas estelares a partir dos quais um observador pode facilmente descobrir a Terra e até mesmo os traços químicos de vida.

Os alienígenas podem estar a vigiar-nos a partir de planetas que orbitam mais de mil estrelas próximas do nosso planeta.

Estaremos a ser vigiados por extraterrestres?

Da mesma forma que nós, da Terra, já detetamos vários milhares de planetas ao redor de outras estrelas, uma hipotética civilização alienígena poderia ter detetado a nossa presença.

Mas de que posições no espaço isso seria possível? E quais são exatamente as estrelas das quais seria mais fácil encontrar-nos?

Com esta ideia em mente, Lisa Kaltenegger, diretora do Carl Sagan Institute da Cornell University, e Joshua Pepper, físico da Lehigh University, decidiram fazer as contas e descobriram que ao nosso redor existem 1.004 sistemas estelares que poderão permitir que os alienígenas, se existirem, estejam a observar-nos à distância.

Conforme a explicação dada pelos investigadores, cada um desses sistemas tem uma linha de visão direta para o nosso planeta. Além disso, muitos deles também estão próximos o suficiente de nós para detetar até mesmo os traços químicos deixados pela vida terrestre. As conclusões do estudo acabam de ser publicadas no Boletim Mensal da Royal Astronomical Society.

Estrelas que podem ter planetas como a Terra

As 1.004 estrelas identificadas pelos investigadores estão dentro da chamada “sequência principal”, ou seja, são semelhantes ao nosso Sol e podem ter mundos semelhantes à Terra em órbita. Aliás, nenhum deles está a mais de 300 anos-luz de distância. Assim, estes são praticamente nossos “vizinhos”, pois habitam a mesma região que nós da Via Láctea.

Para termos uma ideia, o mais próximo de nós, na verdade, está apenas a 28 anos-luz de distância.

Vamos reverter a situação e perguntar-nos de quais pontos de vista a Terra poderia ser detetada pelo método de trânsito. Um planeta em trânsito é aquele que passa na frente de uma estrela que está na linha de visão da Terra, obscurecendo ligeiramente o seu brilho, revelando a sua presença e dando pistas sobre a composição e o tamanho do planeta.

Explicou Kaltenegger.

TESS diz-nos quais são esses sistemas estelares que nos podem vigiar

Para descobrir quais os sistemas que nos poderiam encontrar, Pepper e Kaltenegger fizeram a lista das 1.004 estrelas. Estes astros estão próximos, conforme estão referenciados no catálogo de exoplanetas em trânsito captados pelo telescópio espacial TESS da NASA.

Contudo, é interessante pensar que, se algum ser nalgum planeta ao redor dessas estrelas observasse o local onde estamos, “podiam ver sinais de uma biosfera na atmosfera do nosso ‘ponto azul’.” Até porque nós podemos até ver algumas dessas estrelas, as mais brilhantes, no nosso céu noturno sem a necessidade de binóculos ou telescópios.

A equipa concluiu que cerca de 5% das 1.004 estrelas selecionadas no estudo são provavelmente muito jovens para ter planetas com vida inteligente. Contudo, 95% restantes pertencem a categorias de estrelas que podem sustentar a vida desde há milhar de milhões de anos. Como tal, usando a experiência da Terra, isso significa que é um tempo longo o suficiente para a vida inteligente ter evoluído.

Claro que procurar exoplanetas, apesar de todos os que já encontramos, não é fácil. De todos os exoplanetas existentes, apenas uma pequena parte estará na nossa linha de visão para que possamos vê-los a transitar pelas suas estrelas. O resto, mesmo que esteja “ali perto”, seria impossível ver a partir da nossa posição.

Por isso é que se torna tão importante localizar as estrelas que tenham a Terra bem na sua linha de visão.

Todas as mais de mil estrelas que identificamos no nosso artigo puderam ver a nossa Terra a transitar no Sol e isso é algo que chamaria a sua atenção.

Concluiu Joshua Pepper, físico da Lehigh University.