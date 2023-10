Os extraterrestres podem já saber que existimos, dizem os cientistas

Temos investido milhões na procura de vida fora da Terra e os resultados são muito poucos, só suspeitas e indícios por verificar. Os cientistas teorizam que poderemos estar a fazer tudo ao contrário, e os extraterrestres saberem já que existimos.

Um universo maior do que as nossas mãos

Apesar dos nossos melhores esforços para analisar os céus em busca de sinais de vida extraterrestre, não conseguimos encontrar nada.

Os cientistas têm apresentado várias teorias para explicar este facto. Em 1950, o físico italiano Enrico Fermi chamou a atenção para a discrepância entre o facto de ainda não termos encontrado vida e a aparente probabilidade de ela existir algures no universo, que é incrivelmente extenso.

Mas aqui está uma ideia que vira o paradoxo de pernas para o ar: talvez estejamos a olhar para o problema da forma errada, com alguns astrónomos a sugerir que os extraterrestres podem já nos ter avistado, apesar de nós continuarmos a ignorá-los. Por um lado, se existe vida extraterrestre inteligente, não seria muito difícil detetar-nos.

Há mais de um século que a humanidade tem dado a conhecer a sua existência através da emissão de sinais de rádio para o espaço. Como relata a BBC, isso é especialmente verdade no período entre 1900 e a Segunda Guerra Mundial, quando os transmissores de rádio tinham de emitir sinais poderosos para compensar os recetores relativamente primitivos.

Depois, há as numerosas naves espaciais que enviámos através do sistema solar - e para além dele, no caso das sondas Voyager 1 e 2 da NASA - cada uma equipada com os seus próprios transmissores.

No início deste ano, Howard Isaacson, um astrónomo da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobriu que as viagens das sondas Voyager terão alertado tecnicamente mais de 1000 estrelas para a nossa existência no ano 2300.

O sinal seria, sem dúvida, artificial.

Disse à BBC, acrescentando que, daqui a apenas oito anos, a estrela mais próxima de nós teria tido tempo suficiente para receber os nossos sinais e devolver uma mensagem.

Sinais reveladores

Para além das transmissões de rádio, os astrónomos alienígenas podem também ter-nos detetado através de técnicas semelhantes às que os astrónomos utilizam para detetar exoplanetas em órbita de estrelas próximas. Ou podem ter analisado a atmosfera da Terra, descobrindo sinais de oceanos líquidos que poderiam albergar vida.

Outros especialistas sugerem que os extraterrestres poderiam detetar-nos através da riqueza das luzes urbanas emissoras de sódio, um sinal revelador de uma civilização avançada, ou da nossa poluição, uma preocupação dos nossos próprios cientistas do SETI.

A ficção científica há muito que explora a possibilidade de vida extraterrestre nos visitar, com resultados muitas vezes catastróficos. Os cientistas têm debatido muito se devemos sequer fazer um esforço ativo para nos darmos a conhecer a uma possível vida extraterrestre, dados os riscos inerentes.

Talvez seja demasiado tarde, uma vez que os extraterrestres já nos detetaram - mas optaram por não dar a conhecer a sua existência.