Esqueça os cruzeiros… há empresas a preparar balões para levar turistas ao espaço

Apesar de as empresas estarem mais calmas, há uns meses conhecemos um momento de grande entusiasmo pelas viagens espaciais comerciais. Indo além das aeronaves, que são propostas de nomes como a SpaceX ou a Blue Origin, há várias startups a explorar a alternativa dos balões. Leu bem, balões para levar turistas a subirem até cerca de 30.000 metros de altitude.

O espaço parece interessar aos endinheirados, que decidem explorar aquilo que, por cá, os olhos não veem. Ao longo dos últimos anos, temos conhecido projetos ambiciosos, assinados por grandes nomes da tecnologia, como Elon Musk, por via da SpaceX, ou Jeff Bezos, através da Blue Origin. Também a Virgin Galactic, de Richard Branson, tem mostrado trabalho no sentido de levar os curiosos a ver a Terra de outro ângulo.

Se as aeronaves já parecem inusitadas, no contexto de viagem espacial comercial/ turística, os balões parecerão fruto de insanidade. Contudo, a verdade é que já existem empresas a explorar esta possibilidade.

A CNBC falou com três startups - a Zephalto, sediada em França e a única que já conduziu testes com tripulação, a Space Perspective, sediada na Florida, e a World View, sediada no Arizona - que pretendem enviar turistas para a estratosfera, utilizando cápsulas pressurizadas e balões gigantes cheios de gás.

A própria cápsula foi concebida para transportar oito clientes e dois tripulantes para a estratosfera. Haverá um bar central onde as pessoas se podem reunir e, claro, haverá uma casa de banho a bordo da cápsula.

Disse Ryan Hartman, diretor-executivo da World View.

Conforme apurado, os passeios de balão durarão cerca de 6 horas, mas não levarão os passageiros até ao espaço. A maioria atingirá alturas de 24 a 30 km acima da superfície da Terra, voando numa área conhecida como estratosfera. De ressalvar que o "início" do espaço é geralmente aceite pelo Governo dos Estados Unidos como estando a cerca de 80 km acima da superfície da Terra.

Não existe uma definição universal de espaço. Somos regulados como uma nave espacial. Se ultrapassarmos os cerca de 30.000 metros, somos uma nave espacial. Fora da cápsula, é essencialmente um vácuo. Estamos acima de 99% da atmosfera da Terra, e é por isso que o céu é tão negro.

Disse Jane Poynter, fundadora e co-CEO da Space Perspective.

De acordo com Vincent Farret d'Astiès, fundador e piloto-chefe da Zephalto, não são necessários quaisquer requisitos físicos para embarcar num balão: "Se conseguirmos embarcar num avião normal, podemos embarcar no balão".

Afinal, em comparação com o turismo espacial movido a foguetões, a sensação física que os passageiros experimentarão num passeio de balão estratosférico é mais comparável à de um avião. Os passageiros não sentirão a ausência de peso.

Viagens em balões deverão demorar algum tempo a chegar

À CNBC, as três empresas disseram que estavam satisfeitas com o interesse dos consumidores. A World Views partilhou que vendeu 1250 bilhetes até agora, enquanto a Space Perspective vendeu 1800. Apesar de não ter revelado quantos voos vendeu, a Zephalto afirmou que os voos iniciais estavam totalmente reservados.

Ainda que não seja certo que o serviço comercial arranque, efetivamente, os preços dos bilhetes variam entre 50.000 dólares por lugar com a World View, 184.000 dólares com a Zephalto, e 125.000 dólares com a Space Perspective.