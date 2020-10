COVID-19: Empresa portuguesa recebe certificação para equipamento de esterilização

A pandemia obriga as empresas a recriarem o mercado e a desenvolver produtos que ajudem a combater o novo coronavírus. Assim, à medida que as investigações avançam, surgem equipamentos que podem ajudar as pessoas a viver sem receios de contágio no seu dia a dia, em situações como o ir às compras, ir à escola ou ao ginásio, por exemplo. Nesse sentido, a empresa portuguesa MTEX NS, em conjunto com a espanhola HMY Yudigar, lançam no mercado o primeiro equipamento patenteado contra o SARS-CoV-2 que esteriliza vestuário, calçado e objetos.

Segundo as empresas, o vestuário fica desinfetado, inativando o SARS-CoV-2 em 20 minutos através a aplicação de ozono.

Os números não param de aumentar e a realidade é que temos de viver com o novo coronavírus e adaptar a forma como realizamos as tarefas quotidianas. As escolas, empresas e espaços comerciais, adaptaram-se para ajudar as pessoas a usufruir deste espaços sem receios de contágio.

A máscara, o álcool gel e o afastamento social são hoje uma obrigatoriedade para a proteção individual. Contudo, há outras soluções testadas e patenteadas que podem fazer a diferença para travar o contágio.

SARS-CoV-2: Ozono desinfeta vestuário em 20 minutos

A apresentação publica deste equipamento decorreu a semana passada no Colégio espanhol San Agustín em Saragoça (Espanha), onde foi feita a primeira instalação.

Os trabalhos de estudo e validação científica decorreram nos últimos meses em Espanha e foram liderados pelo Professor Juan José Badiola. Badiola é um reputado investigador conhecido internacionalmente pelos estudos que levou a cabo no âmbito do caso das encefalopatias espongiformes bovinas mais conhecidas por “Doença das vacas loucas”. A Universidade de Saragoça, mais propriamente o recém-construído Centro de encefalopatias e enfermidades transmissíveis emergentes foi a casa onde a equipa de Badiola levou a cabo todas as investigações.

Junto de Julián Pardo e Maykel Arias, ambos parte integrante da sua equipa, e em declarações aos jornalistas, Juan Badiola agradeceu o empenho e abnegação da sua equipa neste projeto e elogia a utilidade do equipamento por garantir em segurança a redução drástica do tempo de quarentena.

É para nós motivo de grande orgulho termos uma solução cientificamente validada para o combate ao flagelo do momento. Só agora está dada ordem para comercialização deste equipamento, porque só agora temos prova científica da sua eficácia. Estamos verdadeiramente a acrescentar segurança no dia a dia de todos nós. Este era o nosso objetivo desde que idealizamos e construímos o primeiro protótipo há uns meses. Temos ainda a decorrer em Portugal trabalhos de investigação de outro âmbito. Temos o CITEVE a avaliar o potencial desgaste desta metodologia nos diferentes tecidos e temos a Universidade Católica Portuguesa a avaliar a eficácia da aplicação deste sistema no combate a outros vírus, nomeadamente os hospitalares multirresistentes

Disse Elói Ferreira, CEO da MTEX NS.

MTEX PHYS – Cabine de desinfeção para objetos e tecidos

A MTEX NS tem estado ativa no desenvolvimento de soluções que possam trazer resultados no combate à pandemia tendo, desde março, desenvolvido vários projetos específicos para ajudar o comércio e serviços a adotar medidas eficazes de proteção das pessoas.

A cabine de desinfeção agora apresenta é dotada de tecnologia que permite que o processo de desinfeção decorra de forma segura expondo os objetos ao ozono dentro de uma câmara estanque.

Sabemos que o ozono mal utilizado é perigoso, contudo, a cabine tem um ambiente controlado e seguro.

Explicou Jesús Cebrián representante da HMY.

Este equipamento parte assim para o mercado com garantias laboratoriais da sua eficácia. É mais um esforço do tecido empresarial português e também espanhol para devolver a normalidade que a COVID-19 tirou ao quotidiano.