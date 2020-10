Samsung Galaxy S21 Ultra surge em imagens e revela câmara misteriosa

A Samsung irá lançar em janeiro um novo smartphone da sua linha Galaxy S, segundo avançam vários rumores. Não se sabe ainda ao certo se será o Samsung Galaxy S21 ou S30, mas esse é um pormenor no meio de tanta novidade que pode surgir com este modelo.

Agora, novas imagens partilhadas revelam um novo módulo de câmaras com uma particularidade curiosa.

As imagens dos futuros Samsung Galaxy S21 começam a surgir pela Internet. Bem sabemos que algumas não passam de ideias criativas, mas outras representam com exatidão aquilo que irá chegar ao mercado no início do próximo ano.

Samsung Galaxy S21 Ultra o primeiro com 5 câmaras… uma delas misteriosa?

Há dias revelamos algumas imagens de uma renderização daquilo que poderia ser o Samsung Galaxy S21 Ultra. Agora, há mais detalhes de um possível conjunto de câmaras traseiras do telefone e um sensor misterioso.

De acordo com o leaker Steve Hemmerstoffer, a imagem é bastante consistente com as renderizações anteriormente divulgadas. O Galaxy S21 Ultra, ou Galaxy S30 Ultra, deverá então apresentar um conjunto de câmaras partilhado com os modelos S21 e S21 Plus. No entanto, trará algo mais.

Além de quatro câmaras, com uma periscópio bem visível, haverá ainda um quinto sensor que está a criar alguma curiosidade.

Dentro do rol de câmaras, deveremos ter algo semelhante ao que já foi apresentado com os S20, nomeadamente, o sensor principal de 108 MP. Quanto ao quinto sensor, há especulações que possa ser um sensor ToF ou um módulo de foco automático. Ambas as hipóteses fazem sentido.

Esta seria assim a primeira aposta da Samsung num smartphone com 5 câmaras na traseira. No entanto, poderá não ser o único, especula-se que o modelo Galaxy A72 deverá chegar também em 2021 com o mesmo número… claro que projetado para outro público.