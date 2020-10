MIT cria barco autónomo capaz de transportar dois passageiros

No que respeita a veículos autónomos, o destaque vai sem dúvida para os carros que, neste segmento já se encontram bastante enraizados na circulação. Mas esta tecnologia pode e está a ser estendida a outras área. Por exemplo, o MIT criou agora um barco autónomo que é capaz de transportar dois passageiros.

O veículo designa-se Roboat II e já navegou sozinho pelos canais de Amesterdão. Trata-se assim apenas de uma versão de menor escala, sendo que o objetivo é a transformação da ideia num barco de maiores dimensões.

A procura de alternativas mais inteligentes, aplicadas aos mais diversos equipamentos do nosso dia a dia, tem-se mostrado bastante eficaz, nomeadamente no processo de simplificação e automatização de tarefas, assim como redução de recursos humanos. Com esta última obviamente que não defendemos que as pessoas devam ser deixadas de lado para dar lugar às máquinas, no entanto ao se robotizar algo, a força humana poderá ser canalizada para outros objetivos.

Neste sentido, o segmento dos veículos tem sido dos que mais alterações tem sofrido. Os carros autónomos são um claro sinal dessas mudanças, sendo cada vez mais frequente cruzar-mo-nos com estes automóveis.

Roboat II: o carro autónomo que está a ser testado pelo MIT

Também o MIT (Massachusetts Institute of Technology) já começou a desenhar novas formas de locomoção autónoma, sendo que a primeira aposta é a de um transporte aquático.

Ao longo dos últimos cinco anos, o Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT (CSAIL) e o Senseable City Lab têm desenvolvido uma frota de barcos autónomos para implementar em Amesterdão, na Holanda.

Nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, a CSAIL revelou ao mundo o Roboat II, o primeiro barco autónomo que é capaz de transportar pessoas. Trata-se então de um barco de pequenas dimensões, com apenas dois metros de comprimento, com capacidade de transportar dois passageiros ao longo dos canais de Amesterdão.

O barco tem quatro hélices que lhe permite mover-se em qualquer direção. Conta também com GPS, LiDAR e sensores de inércia que o auxiliam na navegação. Mesmo que à primeira vista pareça um veículo pequeno, é um transporte modular, ou seja, poderá encaixar-se automaticamente numa embarcação maior comandada por um ‘barco líder’.

Veja o Roboat II em ação no seguinte vídeo:

A versão final pretende levar até 6 passageiros

Anteriormente havia sido construído o primeiro modelo do Roboat, definido como um quarto de escala ao nível das dimensões. Esta nova versão aprimorada do Roboat II já é considerada de meia escala. O objetivo é continuar a trabalhar no conceito até alcançar uma opção de maiores dimensões que possa transportar até seis pessoas. Esse modelo de escala completa já se encontra em construção em Amesterdão, mas ainda sem data para o início dos testes.

No entanto, este Roboat II já deu provas mais do que suficientes de que é eficaz para navegar pelos canais holandeses. De acordo com o MIT, o barco foi capaz de se movimentar autonomamente pela cidade durante três horas. Durante a navegação foi recolhendo dados, tendo depois retornado ao local de origem com uma margem de erro de menos de sete polegadas.

A equipa de especialistas do MIT vai continuar a melhorar e ajustar os algoritmos do Roboat II, até que este tenha mais capacidade de lidar com desafios, como por exemplo ondas e correntes. Outro objetivo é preparar o barco para que identifique e compreenda melhor os objetos que encontra e, assim, reagir mais eficazmente ao ambiente envolvente.

Todos estes ensinamentos e melhorias serão também aplicados à versão de escala real. E, sobre essa, ficamos a aguardar por novidades.