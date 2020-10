No momento em que lançou a nova linha de smartphones Mate 40, a Huawei em parceria com a Porsche Design, deu também a conhecer o Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Trata-se de um smartphone de luxo, sem serviços Google, mas que é já um sucesso garantido.

Só na China, através de uma loja, foram já feitas 210 mil reservas deste smartphone.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design disponível por 2295 €… já com 210 mil reservas

Os smartphones Huawei Mate 40 foram apresentados na Europa, no passado dia 22 de outubro. Na China serão apresentados, no entanto, apenas dia 30. Este facto não reserva a Huawei de conseguir já bater números impressionantes.

O Huawei Mate 40 RS trata-se da versão de luxo criada em parceria com a Porsche Design e que está à venda quase ao dobro do preço do modelo base. Em concreto, por 2295 €.

Na China, o modelo encontra-se em pré-reserva e a JD.com já bateu a marca das 210 mil unidades reservadas.

Além da imagem distinta, o Porsche Design destaca-se pelo seu módulo de câmaras octogonal, com uma câmara periscópio capaz de oferecer zoom ótico até 10 vezes. Além disso, tem uma câmara principal de 50 MP, um sensor ToF e outro de temperatura de cor, além de mais duas câmaras. Nomeadamente, uma telephoto de 12 MP com zoom 3x e uma outra de 20 MP ultra grande angular.

O processador deste smartphone é, no entanto, o mesmo que equipa os outros modelos um Kirin 9000, o SoC 5G de 5nm desenvolvido pela Huawei.

Sem serviços Google, vem com a AppGallery que substitui cada vez melhor a Play Store da Google, o que não afasta de todo os consumidores chineses e, temos visto, que também não parece afetar de forma relevante os consumidores do resto do mundo.

O Huawei Mate 40 RS Porsche Design estará disponível com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento por 2295 €.