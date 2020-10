MIUI 12 revela smartphone Xiaomi dobrável com câmara de 108 MP

Os planos da Xiaomi para lançar um smartphone com ecrã dobrável não são desconhecidos. Já foram revelados oficialmente imagens e vídeos, mas previsões de lançamento ainda não tinham sido feitas.

Esse lançamento poderá estar para breve, com uma revelação descoberta no código da MIUI 12.

Os smartphones com ecrã dobrável são ainda produtos de nicho. A Samsung, Huawei e Motorola estão na linha da frente, mas há outras a explorar este segmento. Da Xiaomi já vimos várias imagens, inclusivamente, um vídeo oficial do produto nas mãos do cofundador da marca Lin Bin.

Smartphone Xiaomi com ecrã dobrável já em 2021

No próximo ano, poderemos ver mais modelos a chegar a este segmento. Agora, vislumbra-se, cada vez com mais certeza, a entrada da Xiaomi.

A evidência de tal afirmação surgiu dentro do código da MIUI 12, que revela que a Xiaomi está a trabalhar num novo dispositivo dobrável. A descoberta foi partilhada pelo membro sénior do XDA kacskrz.

Trata-se de um dispositivo com o nome de código “cetus” descrito no código da Beta mais recente da MIUI 12 lançada na China para o Xiaomi Mi 10 Pro. Além do nome, são ainda reveladas algumas especificações.

Cetus é então um smartphone dobrável já que conta com várias referências a tal no códico, como isFlodAbleDevice. Além disso, é feita referência a um processador Qualcomm Snapdragon e também a uma câmara principal de 108 MP.

Não existem outras informações relacionadas, mas deveremos estar perante um smartphone posicionado no segmento de topo. A tecnologia associada ao ecrã ou ao tipo de dobradiça também não é relatada.

Esperemos que 2021 nos traga mais smartphones ao mercado dos dobráveis e que estes se tornem cada vez mais numa opção acessível aos consumidores.