Tal como fora prometido pela Sony, a PlayStation 5 vai dar novo encanto às montras gaming por este mundo fora neste ano 2020. Assim, antecipando um pouco o que milhões de pessoas vão experimentar, vamos tirar da caixa a nova consola e deliciar-nos com o que de mais moderno nos tem para oferecer. Claro, foi com muita ansiedade que agarramos na caixa para tirar de dentro esta peça de alto recorte tecnológico.

Num ano completamente diferente daquilo que era esperado, este será certamente um dos grandes acontecimentos e que perdurará na memória dos videojogos: o lançamento da Playstation 5 (no próximo dia 19 de novembro).

Sony PlayStation 5 nas mãos…

Este é um assunto que nos tem motivado e como tal acompanhamos com particular interesse todo o processo de antecipação do lançamento da nova consola da Sony. Assim, é com extremo prazer que temos a oportunidade de trazer-vos as primeiras imagens da nova PlayStation 5.

Ao longo dos próximos dias vamos analisar a consola e as suas capacidades, mas por agora, fiquem com o feeling inicial da consola.

O Design

Muito provavelmente já não será segredo para ninguém o aspeto da Playstation 5, tal a divulgação que temos feito acerca da nova consola da Sony. No entanto, ver imagens e sentir o equipamento são, definitivamente, duas coisas distintas.

Conforme podemos ver pelas imagens, a consola é extremamente elegante e robusta, e nota-se o material de boa qualidade. As suas linhas futuristas são como que um apontar para o futuro, quando comparadas com o aspeto mais retilíneo das consolas anteriores.

A consola, podendo ser usada, tanto em pé como na horizontal, acaba por ganhar uma maior imponência quando em pé. Há algo nas suas linhas que sugere algo da realeza, algo eminente.

O DualSense por seu lado transmite de igual forma a sensação de futuro. Apesar de manter uma linha algo semelhante ao DualShock 4, torna-se mais belo.

Algumas Características:

Retro compatibilidade

Integração do PlayStation VR

SSD ultra rápido

E/S integrado

Jogos em TV 4K

Até 120 fps com saída de 120 Hz

Tecnologia HDR

Saída 8K

PS5: Jogos

Grande parte do tempo de uso da Playstation 5 será, certamente, a jogar e como tal, convém reforçar que a Playstation 5 terá retro compatibilidade com a grande maioria dos jogos da Playstation 4. Conforme podem ver neste artigo da marca, a grande maioria dos mais de 4000 jogos da Playstation 4 encontrarão na Playstation 5 um porto seguro para persistirem sempre por perto de quem os pretende manter ao longo dos anos.

Assim, no que respeita a jogos novos a caminho, há muitos e de valor que estão mesmo ao virar da esquina. A Playstation 5 é todo um Mundo Novo à espera de ser desbravado.

A análise Pplware para breve…

Assim, agora vamos dedicar mais atenção à análise propriamente dita. Portanto, serão horas de duro trabalho a jogar, a levar a PlayStation 5 ao extremo, para podermos perceber o que vale. Sim, será um trabalho árduo, complicado, hercúleo… mas alguém tem de o fazer. Em breve, vamos mostrar o que realmente vale esta fantástica consola da Sony.

