Destruction AllStars sofre revés e é adiado

Segundo comunicado recente da Sony Playstation, o jogo Destruction AllStars, um dos exclusivos da sua nova consola Playstation 5, recebeu ordem de adiamento.

Venham conhecer mais pormenores sobre o adiamento e os pormenores que o acompanham.

Destruction AllStars, um dos exclusivos da Playstation 5 e que estava inicialmente previsto para alturas do lançamento da consola, sofreu um revés de última hora.

Segundo comunicado recente da Sony Playstation, o jogo foi adiado para fevereiro do próximo ano. No entanto, será também a partir desse momento, que o jogo ficará disponível de forma gratuita no PlayStation Plus, durante dois meses.

“Decidimos adiar o lançamento deste jogo de novembro de 2020 para fevereiro de 2021, data a partir da qual o jogo estará disponível por dois meses no PlayStation Plus de forma gratuita”, disse Pete Smith, Diretor do jogo. E acrescentou: “Destruction AllStars é um jogo multijogador que se torna ainda mais divertido quando se compete online com outros jogadores de todo o mundo. Queremos que o maior número possível de pessoas o experimente na PlayStation 5, e qual a melhor forma para o fazer se não oferecê-lo aos subscritores do PlayStation Plus?”.

Destruction AllStars, é um jogo multiplayer online de combate, onde os jogadores pilotam veículos armados até aos dentes em confrontos frenéticos contra jogadores de todo o Mundo.

Trata-se de um jogo estritamente online necessitando, portanto, de uma subscrição válida de Playstation Plus.

Foi ainda prometido pela Sony que, durante a próxima semana será revelado um novo trailer do jogo com algumas novidades sobre o mesmo, para que os jogadores saibam com o que podem contar em fevereiro do próximo ano.

Entretanto e, numa mensagem mais direcionada a quem reservou o jogo, a Sony indica que todos os que o fizeram (através da PlayStation Store, da PlayStation.com ou de outro ponto de venda habitual) irão ser reembolsados.

Destruction AllStars encontra-se em desenvolvimento pela Lucid Games e chegará em fevereiro de 2021.