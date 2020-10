Empresa transferiu bateria da Tesla para um carro clássico da Alfa Romeo

As vantagens associadas à evolução dos veículos são inegáveis, desde a poluição, até elementos que, sendo antigos, não encaixam nas necessidades modernas. Contudo, é inegável também o quão apaixonante é um carro clássico.

Assim, há quem queira juntar as duas vertentes, a moderna e o toque vintage.

Carro clássico com elementos modernos

Para muitos, um carro clássico é sinónimo de carro com motor de combustão. Assim, para eles poderá ser impensável dar-lhes um toque mais moderno, como um motor elétrico, comprometendo o seu valor vintage. No entanto, existe também quem pense o contrário e alegue que se trata de manter um modelo histórico sem a poluição associada. Ademais, passando para um motor elétrico, um clássico transforma-se num veículo muito mais fiável, seguro e sustentável.

Neste sentido, uma pequena empresa chamada Electric Classic Cars lançou-se para prolongar a vida de um modelo de carro clássico dos anos 80 da Alfa Romeo, um Alfa Spider. Aliás, a empresa britânica é especializada na conversão de veículos clássicos em elétricos.

Veículo da Alfa Romeo valorizado pela troca do motor

De acordo com um inquérito publicado pela OCU, em Espanha, a Alfa Romeo era, em 2019, a terceira marca com mais problemas mecânicos ou de acabamento, tendo em conta o mercado europeu. Assim, esta conversão poderá funcionar como um upgrade do modelo de carro clássico, valorizando-o.

Para isso, os técnicos utilizaram um motor elétrico de 90kW que permitirá melhorar o desempenho de aceleração do motor original, uma vez que era a gasolina e de 76 kW.

A bateria implementada será um pacote composto por células Tesla que somam uma capacidade de 35 kWh. Ademais, apesar de não ter sido indicada, a autonomia do carro clássico rondará os 200 quilómetros.

Ainda que não haja um valor conhecido para esta conversão do motor do veículo, valorizará com certeza o modelo e será uma mais valia para o Alfa Romeo. Isto, porque será, à partida, o carro clássico mais fiável e sustentável da marca.

