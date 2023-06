Tecnologia NFC pode tornar-se mais rápida e totalmente sem contacto em 5 anos

A tecnologia NFC tem vindo a evoluir e a revolucionar muitas áreas da tecnologia, nomeadamente dos pagamentos. Mas no futuro próximo, as melhorias poderão ser ainda mais significativas, podendo mesmo abdicar-se da aproximação quase de toque para executar as ações pretendidas.

Pagar compras, entrar em estações de metro ou comboio, aceder a informação, emparelhar dispositivos por bluetooth ou até abrir as portas do carro, são ações que hoje já estão associadas à tecnologia NFC, havendo a necessidade de uma aproximação do smartphone ou relógio a um terminal de NFC. Contudo, no futuro, esta aproximação poderá deixar de ser necessária.

O Fórum NFC, que define os padrões para NFC, revelou um cronograma para pesquisas importantes e planos para comunicação por campo de proximidade até 2028. Aparentemente, uma das principais prioridades para o futuro da tecnologia é aumentar o seu alcance. Atualmente, o NFC só funciona se dois dispositivos habilitados estiverem a 5 milímetros um do outro, mas o grupo diz que está a tentar criar faixas que são "quatro a seis vezes a distância operacional atual".

São 30 milímetros no máximo, mas pode permitir transações mais rápidas e menos falhas no geral, visto que um alcance mais longo também significa que há um requisito de precisão menor para o alinhamento da antena.

Além disso, o quer-se melhorar a especificação de carregamento sem fios NFC atual de 1 watt a 3 watts. A capacidade trará o carregamento sem fios para "formatos novos e menores", mas não se refere aos formatos que podem vir a ser aplicados.

O novo NFC também deverá suportar várias ações com um único toque. Os smartphones com NFC também podem servir como dispositivos de ponto de venda no futuro. O recurso Tap to Pay da Apple já permite que os proprietários de iPhone usem os seus telefones como terminais de pagamento.