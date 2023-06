Smartphones Android estão a ligar para o número de SOS com chamadas “silenciosas”

Nos dispositivos Android, quando o botão lateral é clicado repetidamente, o smartphone liga para o número de SOS emergência. O recurso, usado de forma inadvertida, está a causar graves problemas, com a polícia a alertar que só num dia estes equipamentos fizeram mais de 160 chamadas falsas.

Android: Falsos positivos estão a deixar as autoridades preocupadas

As forças policiais em todo o Reino Unido alertaram que um novo recurso nalguns telefones Android está a afetar as centrais telefónicas com chamadas inadvertidas "silenciosas" para o 999 (0 nosso 112). O recurso SOS de emergência é acionado quando o botão lateral é pressionado repetidamente.

A Google, que desenvolve o sistema operativo Android, diz que espera que os fabricantes lancem atualizações para resolver o problema. Os smartphones que funcionam com o sistema operativo incluem os Galaxy da Samsung, os Pixel da Google e os OnePlus.

A polícia britânica afirmou que a nova atualização do sistema operativo "adicionou uma função de emergência SOS para que os dispositivos liguem para o 999 através da pressão do botão de ligar cinco vezes ou mais".

Ao nível nacional, todos os serviços de emergência estão atualmente a registar um volume recorde de chamadas para o 999. Há algumas razões para isso, mas uma que pensamos estar a ter um impacto significativo é uma atualização dos smartphones Android.

Referiu o porta-voz do Conselho Nacional de Chefes de Polícia.

A polícia de Devon e Cornwall disse que as chamadas silenciosas (os falsos positivos) demoraram 20 minutos a serem atendidas. A polícia pediu às pessoas que ligaram acidentalmente para o 999 que permanecessem em linha e dissessem ao operador que se tratava de um erro.

As autoridades referiram ter recebido 169 chamadas silenciosas para o 999 (112) entre as 00:00 e as 19:00 horas de domingo. O mesmo aconteceu na Escócia, lavando igualmente as autoridades a lançar um alerta, tendo em conta os problemas que estão a causar com este "aumento significativo de chamadas acidentais para o 999".

Embora o recurso tenha sido incluído no Android 12 em 2021, muitos relataram problemas específicos desde a atualização para o Android 13 no ano passado.

Funcionalidade SOS terá de ser melhoradas, mas pode demorar

Depois de vários casos, forma dadas orientações sobre como desativar o recurso podem ser encontradas nos sites dos fabricantes, com a maioria dos dispositivos a permitir que os utilizadores desliguem a opção de chamada SOS de emergência nas suas configurações.

Normalmente, pode aceder-se a esta opção visitando as definições de segurança e emergência nas definições e tocando na opção SOS de emergência para "desligar", ou pesquisando "chamada de emergência" nas definições.

Problema no Android é global

O problema não se limita ao Reino Unido. No início de junho, a Associação Europeia de Números de Emergência avisou que tinha sido alertada por alguns dos seus membros para uma "vaga de chamadas falsas automáticas com origem em dispositivos Android".

Um porta-voz da Google partilhou a informação que cabe aos fabricantes que optam por oferecer o SOS de emergência nos seus dispositivos gerir a forma como funciona nos seus telemóveis.

Para ajudar estes fabricantes a evitar chamadas de emergência não intencionais nos seus dispositivos, o Android está a fornecer-lhes orientações e recursos adicionais. Prevemos que os fabricantes de dispositivos irão lançar actualizações para os seus utilizadores que resolvam este problema em breve. Os utilizadores que continuarem a ter este problema devem desligar o SOS de emergência nos próximos dias.

Referiu o porta-voz da Google.