Ford e SK conseguem 9,2 mil milhões de dólares para fábricas de baterias nos EUA

Numa altura em que o desenvolvimento e a compra de carros elétricos está em alta, há cada vez mais necessidades de serem criados componentes para estes veículos. E como as baterias são um dos mais importantes e fundamentais, agora a parceria entre a Ford e a SK conseguiu um empréstimo de 9,2 mil milhões de dólares para a construção de fábricas de baterias nos Estados Unidos.

Ford e SK vão investir em fábricas de baterias nos EUA

De acordo com as mais recentes informações, o Departamento de Energia dos Estados Unidos tem planos para emprestar cerca de 9,2 mil milhões de dólares à parceria entre a norte-americana Ford Motor e a sul-coreana SK para as ajudar a construir mais três novas fábricas de baterias nos Estados Unidos, mais concretamente na região de Tennessee e Kentucky.

Os detalhes indicam que esta parceria entre as duas empresas pretende que as três novas fábricas sejam capazes de produzir coletivamente mais de 120 gigawatt hora (GWh) a cada ano, tal como adianta o Departamento de Energia.

O chefe do Escritório de Programas de Empréstimos do Departamento de Energia, Jigar Shah, disse numa entrevista que o objetivo é "fazer com que as pessoas optem por colocar essas redes de produção aqui nos Estados Unidos, e não noutros países, e fazê-las com mais rapidez e confiança aqui". E este será então já o sexto empréstimo para projetos de produção de baterias do programa ATVM.

Espera-se que estas fábricas desloquem mais de 455 milhões de galões (~1.722,362 litros) de gasolina por ano durante a vida útil dos veículos movidos pelas baterias que fabricam. E também que o projeto crie cerca de 5.000 empregos de construção no Tennessee e Kentucky e ainda 7.500 empregos operacionais quando as plantas estiverem em funcionamento.

Robert Rhee, CEO da BlueOval SK, disse que este empréstimo será usado para "fortalecer redes de fornecimento domésticas críticas e produzir baterias de alta qualidade para futuros veículos elétricos Ford e Lincoln".