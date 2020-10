Chegou o novo iPhone 12! É agora que o 5G vai arrancar…

A fasquia dentro do segmento dos iPhones está elevada. O iPhone 11 Pro Max é provavelmente um dos mais poderosos smartphones da atualidade aos mais diferentes níveis. Mas a Apple não se fica por aqui… e é hora de mais uma brutal inovação!

Hoje a Apple apresentou a nova série do iPhone… o iPhone 12 que chega já com suporte para a rede 5G.

Depois de não integrar a versão anterior (iPhone 11), o 5G chega com o novo iPhone 12 e é sem dúvida a grande novidade do novo equipamento da Apple. A evolução ao nível das comunicações é simplesmente incrível tendo em conta todas as características e funcionalidades que o 5G irá permitir! Alta velocidade, baixa latência, alta densidade… são algumas das características.

É verdade que em Portugal não haverá 5G em 2020, pois o processo atrasou por causa da COVID-19.

Como é o novo iPhone 12 e o que traz de especial?

Como referido a grande novidade é sem dúvida o suporte para redes 5G. O iPhone 12 é o novo smartphone topo de gama da Apple.

O novo iPhone 12 chega também que o novo SoC A14 Bionic que oferece um desempenho 50% superior face ao seu antecessor no que diz respeito ao CPU. O SoC A14 Bionic tem 6 núcleos e é o primeiro chip 5nm a estar integrado num smartphone. Destaque também para os 11,8 mil milhões de transístores.

Este equipamento vem com um ecrã Super Retina XDR de 6.1″ e o “novo” vidro Ceramic Shield da Corning. Segundo a Apple, este novo vidro é mais resistente.

Relativamente ao design, o iPhone 12 é uma evolução “simpática” do iPhone 4/5, com as bordas num estilo mais clássico. Este novo modelo é 11% mais fino, 15% mais pequeno e 16% mais leve que o seu antecessor.

Como já era esperado, o iPhone 12 não traz carregador nem os tradicionais auscultadores.

Relativamente às câmaras, o iPhone 12 não foge muito do seu antecessor. Destaque para os dois sensores de 12MP neste modelo.

O iPhone 12 começará nos 799 dólares e estará disponível em várias cores.

(em atualização)