HomePod Mini: Apple apresentou um novo HomePod, mais pequeno e mais simples de usar

A paixão da Apple pela música é já bem conhecida. Para além do seu serviço de música, tem também o HomePod, onde podemos ouvir música de forma única e com uma experiência também fantástica.

Para aumentar ainda mais esta experiência, a Apple tem agora uma novidade. O HomePod Mini é uma das novidades de hoje e foi agora conhecida.

A primeira novidade da Apple para o seu evento de hoje é o HomePod Mini. Este segue a linha do modelo maior, mas dá acesso de forma mais personalizada ao que está disponível. Integra-se de forma muito mais simples numa casa, muito graças ao seu tamanho.

Claro que usa hardware de topo e garante que a melhor qualidade de som está presente. Tudo foi desenhado em torno do processador S5, em conjunto com uma panóplia de tecnologias únicas.

Com uma integração única com o iPhone, consegue detetar a presença deste no mesmo espaço, dando ao utilizador uma experiência diferente. Este terá feedback da música e do que estiver a ser tocado.

Ao mesmo tempo que funciona de forma isolada, o HomePod Mini consegue também ser agrupado e dar assim uma experiência em estéreo para uma melhor audição. Este emparelhamento deverá ser automático e transparente.

Mas no centro deste assistente físico está outra já bem conhecida, a Siri. Esta está presente desde o primeiro momento e garante acesso à agenda, às apps e a toda a informação necessária.

Será também a Siri que tratará da integração com o CarPlay e com o iPhone, de forma transparente e única. Comunicar com outros utilizadores pelo HomePod Mini será tão simples como falar.

O HomePod Mini chegará a um preço muito reduzido, sendo assim acessível e simples colocar vários numa casa. O seu preço será de 99 dólares e poderá ser encomendado no próximo dia 6 de novembro. As entregas começam no dia 16 de novembro.