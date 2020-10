Hi, Speed: conheça os novos Apple iPhone 12 da era 5G em direto

Depois de um atraso forçado eis que, finalmente, a Apple está pronta para anunciar a nova geração do iPhone que, finalmente, se irá estrear na era do 5G. O iPhone 12 será a estrela do evento com as duas diferentes versões. Mas haverá espaço para mais novidades?

Fique connosco e conheça o iPhone 12 em pormenor e todas as surpresas preparadas pela Apple. O evento começa às 18h.

O que esperar do evento?

O evento da Apple de hoje está, evidentemente, focado no novo iPhone 12. O slogan “Hi, Speed” deixa aberta a porta para as ligações mais rápidas da era do 5G.

Relativamente ao iPhone, há melhorias óbvias que irão surgir face à versão anterior. Câmaras com “foco” no zoom, Face ID mais rápido, bateria com mais autonomia e, claro está um desempenho sem igual graças ao novo processador aliado ao novo iOS.

Não se sabe, no entanto, quantas versões efetivamente serão lançadas hoje. Fala-se em quatro versões com diferentes tamanhos de ecrã, mas há que esperar para ver.

Quanto ao design, as linhas curvas que acompanharam os últimos modelos deverão dar lugar às linhas retas que conhecemos do iPhone 5. Há ainda indicação de uma nova cor, o azul, que, aliás, já foi revelada aquando do evento dedicado ao Apple Watch.

Há ainda a possibilidade de surgir o carregador sem fios e o HomePod Mini, algo que tem vindo a ser cada vez mais dado como garantido. As AirTags são também uma possibilidade, contudo, o mais certo é que surjam apenas em 2021. Relativamente a uma nova Apple TV também não deverão surgir novidades hoje.

Junte-se a nós e diga-nos o que está a achar das novidades.

Conheça o iPhone 12 em direto

Principais destaques

O evento tem início às 18 horas, uma vez mais, sem público no Steve Jobs Theater. O evento online está a começar.

Tim Cook dá as boas-vindas a partir do Apple Park!

O novo HomePod Mini

A Apple, tal como esperado, começa por apresentar o novo HomePod Mini. “Serve como o cérebro da sua casa inteligente.”

A qualidade de som é a primeira característica a ser destacada. Possui botões de volume na parte superior. Vem ainda com “áudio computacional” para ajustar o volume, a faixa dinâmica, etc. Além disso, mede a sala 180 vezes por segundo.

A Apple deixa ainda a garantia de que ainda este ano haverá uma nova experiência de transferência para utilizadores do iPhone.

Evidentemente, a Siri terá um papel central neste produto. Mas haverá também um acesso e controlo da casa inteligente. Tudo integrado.

Privacidade e segurança são duas palavras fundamentais do novo HomePod Mine, disponível em branco e cinza, por 99 dólares. Já disponível a partir de 6 de novembro.

Agora é o momento do iPhone.

O iPhone

[em atualização]