Open Source Lisbon 2020: os primeiros speakers e sponsors são anunciados

O maior evento de Open Source em Portugal está de volta. Agora, a poucos dias do acontecimento, a Syone apresenta os primeiros speakers e sponsors confirmados.

A 18ª Edição será a primeira em formato digital, sobre o tema “Reshape the world with Open Source” numa versão inovadora que vai chegar a qualquer parte do mundo em real time.

O Open Source Lisbon 2020 irá decorrer já no próximo dia 11 de novembro, sobre o tema “Reshape the world with Open Source”. As primeiras confirmações de speakers e sponsors desta edição já são conhecidas.

Piergiorgio Lucidi

Piergiorgio Lucidi é um entusiasta do mundo Open Source.

Trabalha no desenvolvimento e integração de soluções Smart content enquanto especialista de Enterprise Information Management.

Piergiorgio aposta também em estratégias de inovação para empresas de diferentes comunidades e vendors, contribuindo para uma melhor adoção de novas tecnologias Open Source e integração no mercado. Na talk irá partilhar a sua experiência na adoção do InnerSource para a transformação digital.

Jono Bacon

Jono Bacon é fundador da Jono Bacon Consulting onde já trabalhou com clientes como Huawei, GitLab, Microsoft, Google, Sony Mobile, etc. Também já desempenhou a função de diretor em comunidades como GitHub, Canonical, XPRIZE e OpenAdvantage.

É autor de ‘People Powered: How communities can supercharge your business, brand, and teams’, colonista na Forbes e fundador de várias iniciativas como Community Leadership Summit ou Bad Voltage.

Tobie Langel

Tobie Lange é um importante elemento no ecossitema Open Source.

Fundador da UnlockOpen, uma consultora que apoia as empresas na construção de uma forte cultura Open Source incluindo o recrutamento e retenção de talento, impulsionando à eficiência e inovação.

Trabalha com grandes nomes como Google, Microsoft, Intel e Mozilla. Faz parte do Conselho Consultivo da OASIS Open Projects, integrou também a equipa de Facebook’s Open Source and Web Standards e é reconhecido pela cooperação em Prototype JavaScript Framework.

Acompanhe a sua talk e descubra como pode transformar a sua empresa numa cultura open source de sucesso.

A Microsoft e a Red Het são ainda duas das principais presenças no evento.

Sobre o tema Reshape the world with Open Source, esta edição promete mostrar como as soluções Open Source continuam a determinar o futuro das empresas e das comunidades, principalmente no momento que todo o mundo atravessa.

Reserve já o seu lugar e registe-se em: www.opensourcelisbon.com. Mantenha-se a par de todas as novidades sobre o Open Source Lisbon através do website e redes sociais.