Estamos a poucas horas da apresentação do iPhone 12. Amanhã, dia 13, pelas 18 horas em Portugal continental, Tim Cook irá abrir o evento que mostrará o topo de gama de 2020 para o mercado dos smartphones. Os rumores de última hora dão conta de mais novidades.

É esperado um conjunto de câmaras melhores. Com isso parece que virá um zoom poderoso, um Face ID mais rápido e muito mais…

Muitos analistas apontam o iPhone 12 como o smartphone que mais irá vender no universo Apple. Contudo, assim sendo, poderemos estar perante o smartphone que mais venderá de todas as marcas. Apesar dos números, importa sim um iPhone que melhore o que já está bom e, sobretudo, que traga novidades tecnológicas.

Depois da promessa de um ecrã melhorado, depois do 5G ser uma certeza nalguns (ou em todos os modelos), os rumores apontam para um conjunto de câmaras verdadeiramente superior.

iPhone 12: Novas e melhoradas câmaras

Conforme pode ser visto em vários tweets dos chamados leaker, a Apple colocará a câmara ultragrande angular que “definitivamente terá uma abertura maior” para funcionar melhor em condições de pouca luz. Há um incremento de 35%. Assim, a empresa de Cupertino volta a mexer numa das maiores perdas de qualidade que eram as fotografias noturnas.

Além disso, o iPhone 12 também terá um novo modo macro para poder aproximar-se dos objetos e mantê-los em foco. 2,2 centímetros mais perto, em comparação com o iPhone 11.

A moda do “super” Zoom tornou-se neste último ano numa aposta para oferecer aos utilizadores fotos com mais enquadramentos. Nesse sentido e ainda debaixo dos rumores agora apresentados, o iPhone 12 trará grandes melhorias no zoom digital, que funcionará combinando várias imagens em diferentes níveis de zoom, conseguido depois mesclá-las.

Não sendo esta uma tarefa simples, há que fazer algo mais. Como tal, o novo iPhone trará tecnologia que utiliza o sistema Deep Fusion para alinhar todos os frames. Finalmente, o Smart HDR encarregar-se-á de dar os tons corretos à imagem final. O zoom irá ficar assim com qualidade, em vez de aparecer um “borrão”.

O modo noturno

A telefoto terá zoom ótico de 3X (atualmente é 2X). Também terá modo noturno e “a Apple ainda considera apresentar o zoom digital de 25 a 30X”. Segundo consta, esta ainda é uma decisão que ainda não foi finalizada. Bom, não nos parece que a Apple a esta altura não tenha já tudo mais que decidido, mas…

Por fim, o leaker garante que o modo retrato para vídeo está a ser testado, mas não está claro se o iPhone 12 será capaz de o fazer. No tweet o leaker diz acreditar que o vídeo com qualidade 4K pode ser gravado a 120 ou 240 frases por segundo.

Face ID ainda mais rápido

Se o conjunto de câmaras foi redesenhado tecnologicamente, então a câmara com os serviços de segurança foi seguramente melhorada. Assim, as tais possíveis fugas de informação relatam que O módulo Face ID será menor e mais rápido, com um novo sistema de algoritmo capaz de analisar três dimensões com muito mais eficiência.

O iPhone 12 mini terá um entalhe (notch) menos largo, mas talvez um pouco mais alto, para acomodar todos os sensores. Claro, a câmara TrueDepth não foi modificada, apenas a sua forma de atuar foi melhorada.

Mais uma hora de autonomia no iPhone 12 Pro

Por fim, o leaker Weinbach garante que o iPhone 12 Pro terá mais uma hora de autonomia já que a bateria será 10% maior. Parte do motivo é o suporte de redes 5G que usa mais energia e, obviamente por causa dos 120hz do ecrã.

Portanto, esta hora será refletida sim se o iPhone usar 5G e, com isso, não vai ficar atrás do que apresenta agora. Contudo, como o uso do 5G será residual para já e em grande parte do mundo, essa hora extra poderá fazer a diferença.

Além deste incremento de bateria para suportar o 5G, haverá também a questão dos que hipoteticamente não têm 5G, mas têm uma bateria menor. Assim os modelos de 5,4 polegadas terão aproximadamente a mesma autonomia que tem hoje o iPhone 11 (eventualmente um pouco menos, acreditamos nós).

iPhone 12 será anunciado em 13 de outubro via streaming

Pouco haverá para surpreender o seguidor Apple, e o mundo em geral, que não seja ver a realidade de tudo o que saiu no último ano.

Estas adivinhações, eventuais fugas de informação começaram pouco tempo antes da saída do iPhone 11 e ainda hoje, à boca das urnas, continuam a sair. Portanto, amanhã aqui no Pplware, a partir das 18, daremos toda e total cobertura ao evento da Apple e mostraremos nos dias a seguir as novidades nas nossas mãos.