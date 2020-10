Apple confirma o evento de apresentação do seu iPhone 12

Era o momento que se esperava já há algumas semanas. A Apple acaba de confirmar o seu evento do iPhone 12 para a próxima terça-feira, 13 de outubro, pelas 18 horas (hora de Portugal continental). O slogan para o evento deste ano é “Hi, Speed”, e traz um grafismo arrojado que dá ideia de que algo novo, na esfera da comunicação wireless, vai chegar.

O cartaz já está a gerar alguma discussão na web e levanta várias questões. O que será que aí vem, será a nova cor Midnight Blue, será o 5G, AirTags… ou há algo mais?

Toda a linha iPhone 12 com 5G

O convite do evento de 13 de outubro é azul-escuro com anéis circulares explosivos em laranja e azul ao redor do logótipo da Apple. Assim, nada melhor que este grafismo para estimular a especulação mais óbvia. Não falta também o slogan, “Hi, Speed” que deixa antever algumas novidades já apresentadas em rumores. Sim, provavelmente a Apple estará a levantar o véu ao iPhone 12 com conectividade 5G e ao processador A14.

Embora a Apple já tenha anunciado o processador A14 Bionic com o iPad Air, era esperado que a empresa realmente estendesse o poder da arquitetura A14 ao anunciar o iPhone 12. Quanto ao 5G, uma variedade de relatórios sugerem que toda a linha do iPhone 12 incluirá suporte para o padrão sem fio mais recente.

A cor azul…

A tonalidade de azul do convite de 13 de outubro também pode ser uma dica da opção de cor “Midnight Blue” que supostamente vem com a linha do iPhone 12. Bom, mas isso não seria nada desajustado, dado que o novo Apple Watch Série 6 azul está a fazer grande sucesso.

Portanto, resta-nos olhar para o laranja no convite e equacionar se esta não será uma nova cor do iPhone 12.

Apesar de ser já uma realidade noutros dispositivos, a Realidade Aumentada vai ser estrela no novo iPhone 12. Assim, estes anéis no convite, serão elementos ocultos AR na página de eventos da Apple. Contudo, há quem veja ali o novo design da Siri.

Além disso, pode mesmo ver uma animação AR usando o Safari no iPhone ou iPad.

Falta ainda falar nos AirTags?

Pode faltar de facto. Isto porque poderá ser também este o evento ideal para a Apple apresentar os AirTag, que poderiam estar ali referenciados nos anéis do convite. circulares da Apple, que também poderiam ser anunciados neste evento. Também há especulação de que os anéis representam ondas de áudio, sugerindo a apresentação do modelo do HomePod mais pequeno, que já se falou várias vezes. Também poderá ser alusão aos AirPods Studio.

Portanto, pode ser muitas coisa e mais vale esperarmos pelo dia 13 de outubro para descobrir. Já sabem, todo o evento e novidades serão aqui no Pplware acompanhados a par e passo.

