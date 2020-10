QNAP Guardian QGD-1600P: O que “esconde” a interface?

O Pplware tem em testes o novo QNAP Guardian QGD-1600P. Esta é um equipamento muito interessante, pois é o primeiro switch PoE inteligente do mundo com QTS. Quer isto dizer que num único equipamento está um switch e também um NAS para armazenamento de informação.

Conheça a interface do NAS Guardian QGD-1600P que permite também a configuração da parte do switch.

QNAP Guardian QGD-1600P: NAS + Switch

Após ter ligado o seu NAS QNAP à rede, este deverá obter automaticamente as configurações. Para isso, a rede deverá ter um serviço de DHCP que é responsável pela atribuição de tais configurações. Para saber o endereço atribuído ao NAS há muitas formas, mas podem usar, por exemplo, a ferramenta Qfinder Pro. Pode ver como funciona esta ferramenta aqui.

Depois de obter o endereço IP do switch/NAS, pode aceder à interface gráfica de gestão. Num primeiro acesso deve usar como utilizador admin e password o endereço MAC da primeira interface.

Já dentro da interface, podemos encontra várias ferramentas para gestão do NAS, funcionalidades para atualização do equipamento, gestor de ficheiros, loja de aplicações, etc.

Acedendo ao menu, na lateral esquerda, podemos também encontrar atalhos para as funcionalidades do sistema e as principais apps. Quem está já habituado ao sistema QTS,

Por exemplo, através da app Virtualization Station é possível criar e gerir facilmente máquinas virtuais.

No entanto, existem outras ferramentas bastante interessantes como é o caso da ferramenta de criação de perfis SSD, uma app para remoção de malware, uma app para assistência técnica, etc. O QTS é sem dúvida um sistema extraordinário e bastante completo no que diz respeito a ferramentas.

Um NAS que é também um switch poderoso…

Como já referimos, o NAS Guardian QGD-1600P que é um equipamento com múltiplas funcionalidades direcionado para empresas ou até para uso doméstico. Com o QNAP Guardian temos um switch com várias interfaces RJ45 a Gigabit e PoE, assim como interfaces a fibra.

A gestão do switch é realizada dentro da própria interface do QTS através do QuNetSwicth. Esta é uma ferramenta, que apresenta uma interface bastante amigável, onde é possível configurar toda a parte de networking do equipamento.

Num próximo artigo iremos analisar em mais pormenor as funções disponibilizadas por esta ferramenta. Como podemos ver, através de uma interface gráfica é possível configurar as portas do switch e também vários protocolos de rede que estão disponíveis, como é o caso do LLDP, QoS, Link Aggregation, etc.

