Camera Go do Android Go prepara-se para receber modo noturno e HDR

O Android Go é a versão do sistema operativo preparado para dispositivos mais modestos e com pouca RAM. Assim, o desempenho tende a não ser sacrificado, proporcionando uma melhor experiência de utilização. Além deste sistema, existe ainda um conjunto de apps ajustadas a esta realidade, sendo a câmara uma delas.

A app Camera Go prepara-se para receber grandes novidades.

Os smartphones baratos tendem a ver o seu desempenho sacrificado por aplicações que estão desenhadas a pensar em modelos com maior poder de processamento. No entanto, a Google, há já uns anos, tem disponível o Android Go Edition para equipar estes smartphones.

Aliás, recentemente, surgiu a notícia de que a Google pretende que todos os fabricantes de smartphones equipem os modelos com menos RAM com esta versão. Isto engloba, portanto, smartphones com 1 ou 2 GB de RAM.

Modo Noturno e HDR a caminho da Camera Go do Android

A Google, agora, anunciou que está a preparar as funcionalidades de modo noturno e HDR para a aplicação Câmara desenhada para este sistema. A Camera Go irá, portanto, receber estes novos modos de captura, tornando-a ainda mais versátil.

Para já, o modo noturno está a chegar à Camera Go dos modelos Nokia 1.3, Wiko Y61 e Wiko Y81. Segundo a Google, chegará em breve a outros modelos. De forma básica, este recurso, capta várias fotos com diferentes níveis de exposição e depois monta tudo numa só, apresentando um resultado noturno com um melhor equilíbrio de cores, mas nitidez e brilho.

Já o HDR ainda não está disponível, mas também chegará à aplicação Camera Go ainda este ano.

Estes recursos vêm assim elevar a usabilidade de smartphones que, por si só, já apresentam mais limitações ao nível de funcionalidades e da própria qualidade fotográfica.