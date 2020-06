Apps Go da Google para smartphones menos potentes

A Google criou em 2017 o programa Android Go. Trata-se de uma versão do Android desenhada para smartphones com menos RAM, menos armazenamento interno e processadores menos potentes. Esta versão tem levado à criação de muitas apps “Go” por parte da Google

Assim, estas são as apps Go que pode instalar no seu Android.

Google Go

A app Google Go é uma forma mais leve e rápida de pesquisar, com resultados da pesquisa otimizados para poupar até 40% de dados.

Obtenha respostas de forma rápida e fiável com o Google Go, mesmo em ligações lentas e smartphones com pouco espaço. Com 7 MB de tamanho, transfere-se rapidamente e poupa espaço no telemóvel.

Homepage: Google

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Google Maps Go: direções, trânsito, transportes

O Google Maps Go é a variante leve Progressive Web App da aplicação Google Maps original, com suporte de navegação. Esta versão requer o Chrome. Se não pretende instalar o Chrome, poderá utilizar o Google Maps no seu navegador.

É importante referir que este recurso consome 100 vezes menos espaço que a app do Google Maps, o que é excelente para dispositivos com memória limitada e em redes mais frágeis.

Homepage: Google

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Navegação do Google Maps Go

A Navegação do Google Maps Go proporciona navegação GPS orientada por voz curva a curva, e está otimizada para um desempenho em telefones com pouca memória. Esta aplicação está assim associada ao Google Maps Go.

Comece por procurar direções no Google Maps Go e, em seguida, toque no botão Navegação.

Homepage: Google

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Galeria Go do Google Fotos

Todas as noites, o Galeria Go irá organizar automaticamente as suas fotos para as agrupar por: Pessoas, Selfies, Natureza, Animais, Documentos, Vídeos e Filmes. A app ajuda-o assim a manter-se organizado para passar menos tempo à procura de uma foto específica de um amigo ou membro da família e mais tempo a partilhar memórias com eles.

Além disso, inclui ferramentas de edição de fotos de utilização fácil, tais como o ajuste automático, que darão um melhor aspeto às suas fotos com apenas um toque. Otimizado para funcionar offline, o Galeria Go consegue gerir e armazenar facilmente todos os vídeos e fotos sem gastar os seus dados.

Homepage: Google

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Além das apps anteriores, ainda estão disponíveis a Google Assistant Go, o Gmail Go, o YouTube Go e ainda a Câmara Go. Contudo, estas apps estão limitadas a regiões e a Dispositivos Android Go.