Ainda que não a vá lançar de imediato, a Google está a trabalhar numa nova rede Find My Device no Android. Esta quer ajudar os utilizadores a localizar os seus equipamentos e agora foi conhecido mais! Já se viu como a rede Find My Device vai funcionar no Android.

Há já alguns meses que se sabe que a Google tem a sua rede Find My Device do Android a ser remodelada. Esta vai receber novas funcionalidades, para se equiparar a outras propostas que estão no mercado, todas focadas nos dispositivos móveis.

Com a decisão tomada de aguardar pela Apple, esta nova rede de dispositivos abrandou e passou a ser algo que vamos conhecer mais no futuro. Ainda não tem uma data prevista, mas sabe-se que será apenas lançada mais tarde. Depende apenas da Apple implementar a deteção de localizadores Bluetooth de terceiros.

Ainda assim, e porque os trabalhos da Google continuaram, surgem agora novas imagens do que está a ser preparado. Em especial, é possível ver como a rede Find My Device irá ser configurada pela primeira vez no Android, com todos os passos que vão ser necessários.

Here's a first look at the setup process for Android's Find My Device network!



1) You'll get a notification asking you to "add this device to the Find My Device network"



2) You'll see an intro screen explaining how Find My Device can use the network "of over a billion Android… pic.twitter.com/3k3uDKh7ak — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 18, 2023

Como esperado, os passos vão ser simples. Os utilizadores só precisam de ativar a nova rede Find My Device no Android e depois escolher quais os dispositivosque quer incluir. Deverá ainda indicar o código do dispositivo, para ser incluído na lista de smartphones ou outros.

Estando associado aos Google Play Services, esta deverá ser uma interface padrão para todos os smartphones Android, o que facilitará a sua utilização. Além disso, os utilizadores vão poder definir se querem que os seus equipamentos comuniquem os dados via Wi-Fi ou pela rede do operador. Podem ainda definir áreas onde estará desativado.

Só falta mesmo a Google abrir o acesso a esta rede e dar assim aos utilizadores o que o Find My Device vai disponibilizar no Android. A capacidade de descobrir smartphones e outros sem recorrer aos dados ou Wi-Fi será a sua maior novidade, que assim permitirá muito mais para os utilizadores.