Vai conseguir usar o Android Auto? Descubra os novos requisitos da Google para o Android

Ainda que seja um sistema aberto a todos os que têm um smartphone com o sistema da Google, o Android Auto tem alguns requisitos muito fortes. Estes garantem que esta solução funcione da forma mais correta e sem qualquer limitação. A Google voltou a mexer nestes requisitos e há novos smartphones que ficam de fora. Descubra quais são os que perdem o Android Auto.

Vai conseguir usar o Android Auto no smartphone?

O Android Auto tem recebido nos últimos anos mudanças muito importantes. Este sistema agora dedicado aos ecrãs dos automóveis, já foi possível de usar apenas com um smartphone, limitado assim a interface que estava disponível a todos.

Agora que está apenas focado nos ecrãs dos automóveis, tem novos requisitos mínimos para ser usado. A Google mudou as regras e passou a exigir que o Android 9 esteja presente no smartphone. Segundo a página de suporte da Google, os requisitos para usar o android Auto são os seguintes:

Um telemóvel Android com o Android 9.0 (Pie) ou superior e um plano de dados ativo.

Um automóvel compatível. Saiba se o seu carro ou autorrádio é compatível com o Android Auto.

Um cabo USB de alta qualidade.

Na parte técnica, só precisa de um carro compatível, um cabo USB decente e um smartphone razoavelmente moderno. Há apenas dois anos, a Google suportava todos os smartphones com Android 6.0 ou superior. Aumentou os requisitos em julho de 2022 para exigir o Android 8.0 ou superior.

Novos requisitos da Google para o Android

Curiosamente, esta mudança não deverá ter um impacto grande nos utilizadores. O Android 8.0, segundo o gráfico de distribuição da Google no Android Studio, só era utilizado em pouco mais de 6% dos dispositivos ativos em julho de 2024, e estava em apenas cerca de 8% dos dispositivos em 2023.

Em dezembro passado, foi possível perceber que a Google preparava-se para impedir que versões mais antigas do Android utilizassem o Android Auto. As informações disponíveis na altura não incluíam detalhes sobre a janela de tempo em que seria aplicada ou qual a versão que seria necessária no futuro.

Algo importante a lembrar é que estes são os requisitos mínimos para utilizar o Android Auto numa ligação com cabo. Quem quiser usar a plataforma sem fios, a Google requer o Android 11.0 ou superior, ou o Android 10.0 com dispositivos Google Pixel e Samsung Galaxy selecionados.