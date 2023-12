Segundo alguns rumores que têm surgido, estamos a poucos dias de conhecer os Galaxy S24, os novos smartphones da Samsung. Estes vão seguir os desenvolvimentos da marca, como aconteceu nos anos anteriores, mas desta vez há uma mudança importante. Os preços dos Samsung Galaxy S24 na Europa foram conhecidos e podem trazer uma agradável surpresa.

Ao longo dos últimos anos assistimos a um aumento desmesurado dos preços dos smartphones. Independentemente da marca e até da gama onde se inserem, estes preços têm crescido e atingido valores que muitos consideram obscenos e dificilmente justificáveis para o que obtemos.

Preço dos novos Samsung Galaxy S24

Felizmente esse cenário mudará aparentemente e os últimos lançamentos mostraram um abrandamento do aumento dos preços e até casos em que estes baixaram. Esse cenário foi agora associado aos novos Galaxy S24 da Samsung, segundo uma informação disponibilizada por uma fonte muito credível.

Do que foi mostrado, os preços dos novos smartphones da Samsung para a Europa vão baixar e ficar assim um pouco mais acessíveis para os consumidores. As informações mostram que o preço recomendado do Galaxy S24 e S24+ pode ser um pouco inferior ao do S23 e S23+ no lançamento.

O Galaxy S24 com 128 GB de armazenamento terá um preços a partir de 899 euros, enquanto o valor de 959 euros será associado ao modelo de 256 GB. O Galaxy S24+ com 256GB custará a partir de 1149€, a variante com 512GB custará 1269€. No ano passado o S23 128GB tinha um preço sugerido de 949€, enquanto o S24+ estava disponível a partir de 1199€.

Com o Ultra teremos um caminho oposto. O Galaxy S24 Ultra com 256GB custará 1449€. O preço de venda recomendado do S23 Ultra com 256GB era de 1399€ no início de 2023. Destaca-se que o S24 Ultra deste ano terá 12 GB de RAM e o S23 Ultra com 256 GB tem 8 GB de RAM. Pelo S24 Ultra com 512GB pagará 1569€. O S23 Ultra com 512GB custava 1.579€ no início de 2023. Com a mesma quantidade de RAM, os modelos têm aproximadamente o mesmo preço.

Em resumo

Galaxy S24: 128 GB € 899 / 256 GB € 959

Galaxy S24 +: 256 GB € 1.149 / 512 GB € 1.269

Galaxy S24 Ultra: 256 GB € 1.449 / 512 GB € 1.569 / 1 TB € 1.809

Deve ser lembrado que os preços mencionados não serão os mesmos em toda a Europa. Devido a diferenças locais, por exemplo, impostos, os preços finais podem ser diferentes. Mas a tendência geral é o S24 e S24+ um pouco mais baratos e o Ultra um pouco mais caro.