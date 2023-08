Atenção ao arrendamento! Registadas 807 burlas…

As burlas no segmento do arrendamento não são propriamente uma novidade. Com a internet tendo sido mais fácil aos burlões fazer novas vítimas e nos períodos do verão é ainda pior. De acordo com dados até julho, foram registadas 807 burlas no segmento do arrendamento.

Arrendamento: 4.367 denúncias de burlas desde 2016

Os dados são da PSP que revela que foram registados, no primeiro semestre deste ano, 807 denúncias de burlas em arrendamento. Estas burlas já originaram prejuízos para as vítimas na ordem dos 500 mil euros.

A PSP revela ainda que entre 2016 e julho deste ano foram registadas 4.367 denúncias de burlas relacionadas com aluguer de residências, nomeadamente habitações temporárias para férias. No ano passado registaram-se 1.214 denúncias, o número mais elevado, que resultaram em danos patrimoniais para as vítimas superiores a 750 mil euros.

A PSP referiu ainda que o tipo de burla mais comum consiste em levar os inquilinos a pagar, antecipadamente, o valor do arrendamento ou um sinal, para garantir a reserva do imóvel, que ou não existe sequer ou já foi arrendado a múltiplas vítimas para o mesmo período.

As vítimas são enganadas através de anúncios na internet e em classificados de jornais, no que diz respeito a casa de férias.

As autoridades aconselham muito cuidado na procura, atenção a anúncios com preços abaixo do valor de mercado, e confirmação de que não há burlas associadas a determinado imóvel.