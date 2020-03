Um dos grandes trunfos da Google para diferenciar os seus smartphones Pixel da concorrência é, sem qualquer dúvida, a Google Camera.

Com o lançamento do Nokia 1.3 com Android Go, a empresa americana estreou a Camera Go, uma app para fotografia e vídeo mais leve que traz um pouco de inteligência artificial aos equipamentos de gama mais baixa.

Se os Pixel se destacam pela experiência pura de Android e pelas atualizações a tempo e horas, a verdade é que é pelo software da câmara que são mais conhecidos.

A Google Camera é um software bastante otimizado para retirar o máximo desempenho dos sensores aliado a um sistema de inteligência artificial para um melhor resultado, em especial no modo retrato.

Esta é uma aplicação muito procurada pelos utilizadores Android, visto que em muitos casos permite captar melhores fotografias com os seus equipamentos.

Camera Go – A adaptação da Google Camera ao Android Go

Com o lançamento do Nokia 1.3, um novo equipamento que vem equipado com Android Go, a Google estreou uma nova aplicação de câmara. A Camera Go pretende trazer parte da tecnologia dos Pixel para os equipamentos de gama baixa de modo a obter melhores resultados, mesmo com sensores mais simples.

Uma vez que grande parte dos equipamentos Android Go trazem apenas um sensor, a Camera Go permite a estes equipamentos obter uma ajuda da inteligência artificial para melhorar a nitidez e o contraste das imagens. Além disso, traz também o modo de retrato a estes equipamentos, uma opção muito popular na Google Camera pela sua excelente capacidade de recorte do fundo.

Por agora esta nova aplicação está apenas disponível no Nokia 1.3. No entanto, é esperado que chegue em pouco tempo aos restantes equipamentos Android Go. Até ao momento a Google ainda não disponibilizou o seu apk, mas assim que for lançado, poderá certamente ser instalado em qualquer equipamento.

A Google expande assim a sua linha de aplicações Go com mais uma ferramenta. Com estas versões mais simples das apps, os utilizadores podem aceder às funções principais de cada ferramenta, com um consumo de recursos muito mais baixo.