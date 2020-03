Com cada vez mais pessoas em casa, a garantir a quarentena e a evitar a propagação do Covid-19, as redes de dados dos operadores estão a crescer na sua utilização. Este é um potencial problema, pois iria impedir o acesso à Internet.

Para aliviar um pouco estas redes, o Netflix resolveu tomar agora uma medida. Irá reduzir a qualidade do seu streaming para assim aliviar as redes e garantir que estas não têm problemas. É uma medida temporária, mas de grande impacto.

As redes de dados estão saturadas

Um dos efeitos imediatos da quarentena é o aumento dos consumos de Internet. As pessoas precisam de estar ocupadas e assim aproveitam os serviços de streaming como fonte de entretenimento. O efeito pode ser negativo, ao colocar stress nas infraestruturas dos operadores.

A União Europeia, antevendo problemas, resolveu tomar medidas e encetar contactos com os grandes fornecedores de conteúdos. A ideia é encontrar forma para que as estruturas suportem este aumento, sem prejuízo para os utilizadores.

A Europa quer evitar problemas aos cidadãos

Em concreto, a Comissão Europeia terá pedido à Netflix e a outras plataformas de streaming que operam na Europa para baixar a qualidade dos seus serviços e exibirem vídeos com menor definição. Assim evitam o colapso das redes devido ao congestionamento provocado.

No caso do Netflix a medida ideal e necessária está encontrada e vai ser implementada muito em breve. Esta surgiu após uma conversa entre o comissário europeu Thierry Breton, responsável pelo mercado interno da UE, e Reed Hastings, o CEO da Netflix.

Netflix vai diminuir a qualidade do streaming

Assim, o Netflix irá reduzir a qualidade do seu streaming durante os próximos 30 dias. Ainda não se sabe qual será o nível de redução, mas a informação partilhada revela que irá permitir uma redução de 25% no tráfego deste serviço nas redes europeias.

Esta não deverá ser a única empresa a tomar esta medida. O próprio Facebook já admitiu que está com taxas de utilização massiva dos seus serviços e outros vão em breve estar no limite da sua capacidade.