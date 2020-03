Recentemente temos assistido a uma aproximação entre a Xiaomi e a Samsung que tem levado a marca chinesa a estrear alguma tecnologia da gigante coreana.

Depois de ser a primeira a utilizar o sensor de 108 MP da Samsung no Mi Note 10, as marcas voltam a repetir a parceria com um novo sensor de 150 MP.

No mercado atual dos smartphones, um dos componentes mais preponderantes na escolha do consumidor é mesmo a câmara fotográfica. Vários fabricantes têm centrado os seus esforços em colocar as melhores inovações nas câmaras dos seus equipamentos, de forma a se destacar da concorrência.

Uma das empresas que mais tem investido no desenvolvimento deste tipo de sensores é a Samsung. Com os seus sensores ISOCELL, procuram ultrapassar a sua principal concorrente, a Sony com os sensores IMX. Depois de lançar o ano passado um sensor de 108 MP, que equipa a sua gama S20, está agora a preparar um novo de 150 MP.

Xiaomi vai estrear novo sensor de 150 MP da Samsung

Em novembro do ano passado, a Xiaomi apresentava o seu Mi Note 10 com um sensor de 108 MP. Este componente, fabricado pela Samsung, fazia assim a sua estreia neste equipamento, antes de ser incluído num smartphone da Samsung. Tal só se viria a verificar uns meses mais tarde, com o lançamento da série S20.

Mostrando o sucesso da relação estabelecida entre ambas as marcas, sabe-se agora que a Samsung está a preparar um novo sensor. Com uns fantásticos 150 MP, deverá voltar a estrear num equipamento da marca chinesa.

Segundo os rumores, este novo componente deverá ser uma versão melhorada do anterior sensor ISOCELL Bright HMX de 108 MP. A sua estreia deverá ocorrer no último trimestre deste ano, presumivelmente no Mi MIX 4. Já a sua chega a terminais de outras marcas, e mesmo aos equipamentos da Samsung, deverá estar apenas marcada para o início de 2021.

Com uma captura de imagens com tamanha dimensão, a empresa coreana necessitará de otimizar ao máximo funcionamento do sensor e o processamento do equipamento para que se consiga tirar verdadeiramente partido desta resolução. Ao equipar inicialmente este componente em equipamentos da Xiaomi, ambas as marcas acabam por sair a ganhar. Por seu lado a Xiaomi destaca-se e inova na componente fotográfica, enquanto a Samsung testa em ambiente real o seu sensor de forma a otimizá-lo para as suas novas séries de 2021.