Quando apresentou o Android Go Edition em 2017, a Google pretendia criar uma versão mais leve do seu sistema e assim com menos consumos de recursos. Esta era uma versão disponível e que nunca foi tornada obrigatória aos fabricantes.

Este cenário parece estar entretanto prestes a mudar, com novas regras a serem preparadas para serem apresentadas. Em breve, os smartphones com 1 ou 2 GB de RAM vão ser obrigados a usar esta versão do Android.

Google quer fazer mudanças no seu sistema operativo

O Google Go é uma versão mais ligeira do sistema operativo da Google. Para além de ser desenhado para máquinas com menos recursos, tem uma ocupação de espaço muito menor, algo que é também comum nestes smartphones de especificações mais reduzidas.

Para além do próprio sistema operativo, há também um conjunto de apps criadas para este cenário especial. São baseadas nas principais propostas da Google e oferecem assim uma solução ajustada às necessidades e ao que estes smartphones oferecem.

Android Go obrigatório para equipamentos com menos RAM

Até agora este era um sistema operativo que poderia ser usado, sem qualquer obrigação. A Google vai mudar essas regras e passar a obrigar os fabricantes a usá-lo em smartphones com 1 ou 2 GB de RAM.

Beginning with Android 11, devices with 512MB RAM (including upgrades) are not qualified for preloading GMS.

All new PRODUCTS launching with Android 11, if they have 2GB RAM or less, MUST return true for ActivityManager.isLowRamDevice() API, and launch as an Android Go device.

Starting in Q4 2020, all new PRODUCTS launching with Android 10, if they have 2GB RAM or less, MUST return true for ActivityManager.isLowRamDevice() API, and launch as an Android Go device.

Previously launched 2GB RAM devices in standard GMS configuration SHOULD NOT convert to Android Go configuration via MRs or letter upgrades. They will remain standard Android

Esta informação surgiu agora no documento “Guia de Configuração de Dispositivos Android 11 Go Edition”, com data de 24 abril. Passará a ser a regra para os próximos equipamentos que forem colocados no mercado, quando a Google lançar a nova versão do seu sistema.

Utilizadores destes smartphones vão agradecer esta versão

Para além desta mudança importante, a Google resolveu igualmente mudar mais algumas regras para os próximos telefones a serem lançados. Assim, todos os smartphones com 512 MB de RAM deixam de poder ter os serviços da gigante das pesquisas.

Esta é uma mudança inegavelmente importante e que beneficiará os utilizadores do Android. Os smartphones com menos recursos de RAM ficam assim com um sistema adaptado e que foi criado para estas situações. Quanto aos de 512 MB de RAM, simplesmente devem desaparecer do mercado, algo que também é extremamente positivo.