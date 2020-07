O regresso às aulas está agendado para 14 de setembro segundo revelações do Ministério da Educação. É preocupação os ajuntamentos dos mais novos, mas o Ministério da Educação irá dar uma preciosa ajuda na prevenção, mas concretamente ao nível das máscaras.

De acordo com Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, haverá máscaras para todos (alunos, professores e funcionários). Será também disponibilizada uma verba de 125 milhões de euros para a contratação de docentes e funcionários, assim como o projeto da Escola Digital.

Aulas irão começar já a 14 de setembro… e com máscaras

O Governo vai dar máscaras a todos os alunos, professores e funcionários para que comecem o próximo ano letivo com a melhor proteção. Ainda não se sabe como será feita a distribuição, mas o ministro da Educação revelou que as aulas irão começar a 14 de setembro.

De relembrar que no ano letivo que agora terminou, o ministério distribuiu material de proteção (ex. máscaras) e de higienização pelas escolas que reabriram no terceiro período para receber os alunos do 11.º e 12.ºanos de escolaridade, que voltaram a ter aulas presenciais.

O ministro recordou ainda algumas das medidas já anunciadas, como a verba de 125 milhões de euros para a contratação de docentes e funcionários, assim como o projeto da Escola Digital.

O Conselho de Ministros aprovou na semana passada a realização de despesa de 400 milhões de euros para lançamento de concursos para comprar computadores e garantir conectividade entre 2020 e 2021, no âmbito da Escola Digital.

De acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde enviadas às escolas, deve ser garantido “sempre que possível” um afastamento de um metro. Alguns deputados lembraram o alerta deixado pelos diretores escolares segundo os quais há estabelecimentos de ensino onde será impossível cumprir esse metro de distância.

Em Portugal a tendência do número de infetados tem vindo a diminuir o que é uma boa notícia. No entanto, com o início da atividade escolar, é normal que os números voltem a subir.

