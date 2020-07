76% diz que sites do Estado português não são seguros nem eficazes

O Estado português tem optado, e bem, por disponibilizar os vários serviços que oferece em plataformas online. No entanto são várias as vezes em que os cidadãos se queixam que esses sites têm diversos problemas, seja na dificuldade de acesso, organização da informação, pouco grau de confiança, entre outros.

Assim, na nossa questão da semana que passou questionámos os leitores se consideravam os sites do Estado português seguros e confiáveis. Vamos conhecer todos os resultados.

Serão os sites do Estado português seguros e eficazes?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados.

Recebemos no total 1.620 respostas e os resultados são bem claros: 76% dos leitores considera que os sites do Estado português não são seguros nem eficazes (1.227 votos).

Por sua vez apenas 24% dos votantes é da opinião de que os sites do Estado são seguros e eficazes (393 votos).

Em suma, a grande maioria dos leitores que participaram nesta votação tem várias reservas quanto ao funcionamento das plataformas do Estado. E o mais provável é que algumas destas pessoas já tenham tido pelo menos algum problema ou obstáculo a aceder e utilizar esses mesmos sites.

Resultados em gráfico

No entanto estes resultados não surpreendem, uma vez que há um histórico de problemas relacionados com as plataformas no Estado.

Um dos mais recentes afetou o Portal das Matrículas. Os pais dos alunos tinham um prazo para realizar a matrícula dos seus filhos na plataforma do Estado, mas a maioria demorou horas ou mesmo dias a tentar sem sucesso.

