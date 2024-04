Carro lunar autónomo para os astronautas da Artemis poderá ser uma realidade

A NASA, agência espacial americana, pretende realizar projetos muito ambiciosos quando os astronautas forem explorar o polo sul do nosso satélite natural. É por isso que encomendou o desenvolvimento de um Lunar Terrain Vehicle (LTV), um carro autónomo de última geração que pretende utilizar na missão Artemis V.

Regresso do homem à Lua é apenas um dos desafios da Artemis

A NASA confirmou a seleção de três empresas para avançar com o desenvolvimento do veículo lunar da Artemis. A Venturi Astrolab, a Intuitive Machines e a Lunar Outpost foram selecionadas para competir por um contrato. A iniciativa LTV decorreria até 2039 e custaria até 4,6 mil milhões de dólares.

As empresas foram aprovadas no pedido inicial de proposta da NASA, que especificava os requisitos técnicos, de capacidade e de segurança para a conceção, fabrico e funcionamento do veículo lunar. O passo seguinte será um estudo de viabilidade com a duração de um ano, em que os construtores terão de demonstrar que as suas versões do veículo lunar podem cumprir os requisitos da agência.

Uma vez concluído este estudo, a NASA efetuará uma missão de demonstração do veículo. Isto envolverá não só um maior desenvolvimento, mas também a sua deslocação à Lua para testes de desempenho e segurança.

A agência norte-americana deixou claro que a sua intenção é adjudicar o contrato para a demonstração a uma única empresa. Isto sugere que a competição para desenvolver o melhor carro lunar para a Artemis V será enorme. Se não houver contratempos, a missão deverá estar concluída em 2029.

[Vídeo original]

Qual será o aspeto do veículo lunar da NASA?

Os planos para o novo LTV são muito mais ambiciosos do que aqueles direcionados para qualquer outro rover anteriormente construído. De acordo com as especificações emitidas pela agência especial americana, o carro a utilizar na Artemis V terá de ser suficientemente robusto para transportar astronautas. Para além das pessoas, o veículo terá de transportar equipamento científico e as amostras de rocha que serão recolhidas.

A NASA pretende que o rover lunar seja autónomo e incorpore sistemas de comunicação, navegação e gestão de energia de última geração. Quando não houver astronautas na Lua, o rover deverá poder ser controlado remotamente a partir da Terra.

Jacob Bleacher, cientista da NASA para a exploração, sublinhou a importância do veículo.

Utilizaremos o VLT para viajar para locais onde de outra forma não poderíamos chegar a pé, aumentando a nossa capacidade de explorar e fazer novas descobertas científicas.

Afirmou.

Se tudo correr bem, a Artemis V estreará o novo veículo lunar da NASA. Será também a primeira missão a utilizar o módulo de aterragem lunar da Blue Origin de Jeff Bezos.

A Artemis II, que deveria ter sido lançada este ano, foi adiada para 2025, enquanto a Artemis III foi transferida para 2026. No entanto, a Artemis IV e a Artemis V mantiveram as datas previstas de 2028 e 2029.

