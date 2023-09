Estávamos errados sobre o Metaverso! Zuckerberg mostra prova convincente

É uma realidade que o Metaverso tem sido um fracasso até agora, mas talvez tenha sido porque a forma mais convincente não foi encontrada. Agora, Mark Zuckerberg dá-nos a primeira. Um teste que ainda é apenas um protótipo, mas que nos permite, finalmente, antecipar as possibilidades desta tecnologia.

Lex Fridman entrevistou Mark Zuckerberg através de avatares fotorrealistas. E o resultado é impressionante

Mark Zuckerberg, diretor executivo da Meta, tinha guardado um ás na manga para o fim. Depois de vários dias com o Meta Connect 2023, onde foi apresentado o Meta Quest 3 e os novos desenvolvimentos em IA para as suas aplicações, o fundador do Facebook deu uma entrevista ao youtuber e podcaster Lex Fridman. Com uma diferença: a entrevista é conduzida inteiramente em realidade virtual.

Este Metaverso parece mesmo real

O mais fácil será ver diretamente o vídeo, onde Fridman e Zuckerberg têm uma conversa de uma hora, como é habitual nestes podcasts, com a diferença de que estão a milhares de quilómetros de distância e falam "cara a cara" através de avatares fotorrealistas.

Esta é a primeira demonstração ao vivo do projeto Pixel Codec Avatars da Meta, onde através de óculos de realidade virtual analisam o rosto da pessoa e criam avatares que replicam ao vivo os gestos que os próprios protagonistas fazem quando falam.

Este processo, como o próprio Zuckerberg explicou durante a entrevista, dura apenas alguns minutos. Os dois estavam a usar o Quest Pro, que tem rastreio facial e ocular. O que não foi especificado é se estes avatares foram renderizados através dos próprios óculos ou através de um computador externo ligado. O resultado é muito fluido.

Durante a conversa, Fridman não para de repetir que a experiência imersiva é fascinante e que sente Zuckerberg "como se estivesse sentado à sua frente". Será que o Metaverso não merece a subestimação?

