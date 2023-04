O metaverso não está a crescer, mas está a sugar dinheiro à Meta

Numa altura em que o foco está voltado para a Inteligência Artificial (IA), a Meta continua focadíssima no "seu" metaverso. Apesar de não estar a ter o impacto esperado, já sugou quatro mil milhões de dólares à empresa de Mark Zuckerberg.

Recentemente, a par da apresentação dos resultados financeiros do último trimestre, a Meta confessou o dinheiro que já perdeu com a ideia do metaverso. Embora tenha gerado uma receita de 339 milhões de dólares, o Reality Labs, o departamento responsável pelo desenvolvimento de tecnologias de Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA), continua a dar despesa à Meta, tendo registado uma perda de 3,992 milhões de dólares. Ainda assim, a empresa declarou que as perdas operacionais da divisão continuarão a aumentar.

Esta divisão da Meta reúne os seus produtos de RV e RA, como o Meta Quests, bem como o software associado. Na perspetiva de Mark Zuckerberg, este pilar do departamento será rentável, no futuro, através da publicidade e do comércio.

Na mesma linha de confiança no metaverso está o diretor de assuntos globais, Nick Clegg:

Vamos manter esta ideia, porque acreditamos realmente, e todos os indícios preliminares sugerem-no, que algo como o metaverso estará no centro da nova plataforma de computação. Mas vai demorar algum tempo.

Ainda durante a apresentação dos resultados financeiros, Mark Zuckerberg revelou que a Meta teve um bom trimestre, que as suas comunidades continuam a crescer, e que a empresa está mais eficiente.

Não descartando a protagonista do momento, o CEO da Meta garantiu que o seu trabalho dedicado à IA está a gerar bons resultados para as suas aplicações e para os seus negócios. Afinal, nos últimos meses, a mãe do Facebook tem acelerado o passo para conseguir alcançar a Microsoft e a Google.

