Web3 e Metaverso: Qual é a diferença?

Nos últimos anos, os termos "Web3" e "Metaverso" tornaram-se amplamente utilizados em toda a Internet. Contudo, estes conceitos ainda se confundem frequentemente, apesar de não serem a mesma coisa. Então, qual é a diferença entre Web3 e Metaverso, e de que forma são semelhantes?

O que é a Web3?

A Web3 (também conhecida como Web 3.0) é a terceira "iteração" da Internet. Primeiro veio a Web1 (Web 1.0), depois a Web2 (Web 2.0), e agora a Web3 (Web 3.0). Mas como é esta versão da Internet, e como se difere das anteriores?

Tradicionalmente, a Internet tem sido sempre composta por entidades centralizadas. A Google, o Instagram, a Meta, a Amazon, e a maioria das outras plataformas web utilizam uma estrutura de poder centralizada, na qual a maioria do controlo reside num pequeno número de superiores no topo de uma pirâmide. Isto parece ser uma estrutura lógica e funciona em muitos casos, mas uma dinâmica de poder de cima para baixo como esta pode levar à corrupção e a más decisões.

Além disso, as plataformas centralizadas são frequentemente expostas a ataques maliciosos devido à forma como os dados e o controlo do ecossistema são distribuídos. Questões técnicas gerais também podem causar problemas mais facilmente se a estrutura estiver centralizada, pois uma falha pode levar a um colapso se se situar no centro do sistema.

O salto da Web2 para a Web3

As pessoas também estão preocupadas com a censura em sites centralizados. À medida que a Internet se torna mais dependente de notícias, educação e outras informações úteis, os perigos da censura têm-se tornado mais claros. Alguns governos optaram mesmo por bloquear o acesso a certos sites de notícias e meios de comunicação social, o que impede os cidadãos de acederem aos conteúdos de tais plataformas.

A censura também pode ser útil, especialmente na remoção de conteúdos odiosos e inapropriados. Mas os utilizadores estão preocupados com a forma como as plataformas decidem o que deve e não deve ser censurado. As regras de censura impostas pelo YouTube, por exemplo, há muito que frustraram os criadores de conteúdo, sendo que muitos acreditam que certos vídeos estão a ser indevidamente removidos.

Assim, há várias questões e riscos associados a uma Internet centralizada. Mas qual é a solução? O termo "Web3" foi ideia do co-fundador da Ethereum, Gavin Wood. A forma mais fácil de distinguir a Web2, a nossa atual Internet, da Web3 é a primeira ser centrada em read-write (permitindo a criação de conteúdos bem como o consumo), enquanto a segunda se concentra em read-write-own (visa dar aos utilizadores direitos de propriedade e permitir-lhes possuir bens únicos, digitalmente).

Eis os elementos que tornam isto possível:

1. Descentralização

A Web3 tem uma estrutura descentralizada, o que significa que nenhuma entidade detém todo o poder ou dados presentes numa determinada rede. Em vez disso, a informação e o controlo estão espalhados por múltiplos pontos de ligação e dispositivos (também conhecidos como nodes). A utilização de centenas ou mesmo milhares de dispositivos separados dá à rede uma maior estabilidade e resistência contra erros técnicos e ataques maliciosos.

Dentro de plataformas descentralizadas, os utilizadores estão no controlo. É aqui que o elemento "own" da Web3 entra. Quando uma plataforma é controlada pelos seus utilizadores em vez de um pequeno grupo de superiores, a propriedade transfere-se essencialmente do último para o primeiro.

A Web3 também faz uso de blockchain para manter uma estrutura descentralizada. As blockchains utilizam ledgers distribuídos para registar e armazenar informação. Um ledger proporciona aos utilizadores um registo de dados transparente e imutável. A Bitcoin, a Ethereum, e milhares de outras criptomoedas também usam ledgers nas suas blockchains.

As plataformas descentralizadas permitem a qualquer membro da rede visualizar os seus ledgers, o que também torna a Web3 algo de confiança. Este elemento de confiança é ainda mais assegurado pelo facto de a Web3 não requerer terceiros ou intermediários. Por exemplo, se quiser negociar crypto numa plataforma Web3, não precisa de um intermediário para facilitar a transação.

Também vale a pena notar que a Web3 é open source, o que significa que qualquer pessoa pode aceder e fazer as suas próprias modificações ao código, se assim o desejar. Isto pode ser uma grande ajuda na eliminação de bugs e vulnerabilidades.

2. Governação

Plataformas descentralizadas também utilizam um mecanismo conhecido como governance (governação) para dar aos utilizadores uma palavra sobre a forma como as coisas mudam e progridem. Isto oferece aos membros da rede a oportunidade de votar em certas propostas.

Atualizações, adições ou remoções de funcionalidades e caraterísticas, modificações de interfaces, alterações de políticas, e outras alterações às plataformas podem ser sujeitas a votação, dando a todos os utilizadores a oportunidade de desempenhar um papel nas plataformas que usam.

Tomemos aqui como exemplo a UniSwap. Esta plataforma descentralizada permite àqueles que possuem tokens UNI (a moeda da plataforma) participar nos processos de votação. Quando uma proposta é submetida, os utilizadores podem utilizar os seus tokens para votar. Desta forma, os utilizadores podem dar o seu contributo sobre a forma como as coisas devem avançar, permitindo um sistema mais justo.

3. Tokenização

Como já deve ter reparado, os tokens são uma grande parte da Web3. A maioria das pessoas compra serviços e produtos online usando dinheiro tradicional, como EUR, USD, e GBP. Mas a Web3 concentra-se na utilização de criptomoedas para pagamentos e participação na governação.

Praticamente qualquer coisa dentro da Web3 pode ser simbólica, incluindo ativos, vídeos, acesso a plataformas, aplicações, imagens, bilhetes de eventos, e muito mais. Este aspeto de tokenização também torna os NFTs muito úteis na Web3. As pessoas podem comprar e vender NFTs dentro da Web3 para ganhar dinheiro e regalias.

O que é o Metaverso?

O termo "Metaverso" é bastante vago, por isso não é surpresa que tenha sido confundido com outras tecnologias, incluindo a Web3. O Metaverso é um espaço digital onde podem existir mundos virtuais. Alguns acreditam que é assim que a futura Internet será, enquanto outros pensam que o Metaverso pode prejudicar-nos física e mentalmente. Um único mundo virtual também pode ser referido como o seu próprio Metaverso, embora muitos se refiram a todo o conceito como "o Metaverso".

Embora o Metaverso como um todo seja ainda largamente conceptual, existem hoje várias plataformas que podem ter uma grande prevalência na versão final.

Então, qual a diferença entre a Web3 e o Metaverso?

O Metaverso permite-lhe desfrutar de uma experiência de realidade virtual em tempo real onde pode socializar com outros utilizadores, comprar bens, jogar, e muito mais. A componente mais importante do Metaverso é a realidade virtual, enquanto que a Web3 não requer dela. Não são necessários uns headset de RV para utilizar aplicações Web3. Pode simplesmente usar o seu portátil, smartphone, ou dispositivo semelhante.

Tenhamos como exemplo a Decentraland. Esta plataforma digital baseada na realidade virtual permite aos utilizadores socializar, comprar terrenos e outros bens, e essencialmente construir os seus próprios mundos.

Esta utiliza a descentralização, blockchain (especificamente o Ethereum), criptomoedas, e ainda NFTs dentro do seu ecossistema. É este cruzamento que tem frequentemente levado à confusão entre o Metaverso e a Web3. Claro que a Web3 também utiliza estas tecnologias - mas aplica-as numa gama mais vasta de aplicações e serviços, e não apenas naquelas que suportam a realidade virtual.

A Web3 e o Metaverso partilham semelhanças, mas não são o mesmo

A Web3 e o Metaverso utilizam ambas tecnologias semelhantes e têm um foco na descentralização e na tokenização. Mas a Web3 conta com uma rede muito mais ampla, englobando toda uma iteração da Internet. O Metaverso, por outro lado, ocupa uma pequena porção da Internet - seja Web3 ou Web2. O tempo dirá se estes conceitos são totalmente adaptados ou deixados para trás para outras alternativas mais úteis.

