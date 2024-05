Spam hoje é sinónimo de aborrecimento, de lixo que nos chega aos montes no e-mail (e não só!). É uma praga, na realidade. Mas o seu início até foi auspicioso. "Parabéns! Recebeu 2000 dólares. Clique nesta hiperligação para aceitar!" Começou assim, e foi um negócio de milhões. Conheça a história do spam, que nasceu no dia 3 de maio de 1978... sim, já passaram 46 anos!

SPAM... SPAM... SPAM!

No mundo moderno da Internet omnipresente, estamos todos demasiado familiarizados com o spam, o phishing e o correio eletrónico malicioso. Embora estes incómodos baseados em correio eletrónico sejam demasiado comuns hoje em dia, sabia que o primeiro "correio eletrónico de spam" da história remonta a 1978?

Numa altura em que a Internet dava os primeiros passos e o conceito de comunicação eletrónica também aparecia à descoberta, tudo era novo e parecia inofensivo. Não acredita? Então vamos dar uma olhadela rápida à interessante origem do primeiro e-mail de spam da história.

Gary Thuerk e a campanha de marketing da DEC

A história do primeiro e-mail de spam começa com Gary Thuerk, um diretor de marketing da Digital Equipment Corporation (DEC), uma empresa conhecida pelas suas contribuições pioneiras para os primórdios da informática. Em maio de 1978, munido de uma ideia para promover a mais recente linha de computadores VAX (Virtual Address eXtension) da DEC, Thuerk concebeu um plano para utilizar a ARPANET, a precursora da Internet moderna, para uma campanha promocional em massa.

A 3 de maio de 1978, Thuerk enviou o que mais tarde viria a ser reconhecido como o primeiro e-mail de spam. Dirigida a 393 utilizadores da ARPANET insuspeitos, a mensagem era um convite simples para um evento de apresentação dos novos modelos de computadores da DEC. Mal sabia Thuerk que estava a lançar as bases de uma técnica de marketing digital que iria simultaneamente irritar e cativar os utilizadores durante décadas.

O que continha o e-mail que valeu 13 milhões em vendas?

Muito longe do spam malicioso que encontramos atualmente, o e-mail de Thuerk era uma tentativa benigna de marketing, fornecendo informações sobre o evento que se aproximava e os novos computadores VAX. Na ausência de etiqueta de correio eletrónico estabelecida ou de medidas anti-spam, a mensagem não levantou alarmes pelo seu conteúdo. Em vez disso, as pessoas ficaram assustadas simplesmente porque o correio se tinha intrometido inesperadamente nas suas caixas de entrada - um fenómeno inédito na altura.

Sem surpresa, o e-mail em massa da Thuerk gerou uma reação negativa significativa. Foram recebidas centenas de queixas, incluindo a de um utilizador que afirmou que a mensagem tinha danificado o seu sistema informático.

A situação agravou-se de tal forma que a Agência de Comunicação da Defesa dos EUA apresentou uma queixa oficial à empresa de Thuerk. Este, o cérebro por detrás da operação, afirmou mais tarde que vendeu computadores no valor de, pelo menos, 13 milhões de dólares devido a esta mensagem de correio eletrónico histórica.

Quer Thuerk quisesse ou não, o incidente ficou marcado na história. Os danos, apesar de não terem sido muito significativos, desencadearam um debate global sobre os limites da comunicação eletrónica. O incidente levou a uma tomada de consciência universal de que eram necessárias diretrizes e regulamentos para evitar a utilização indevida desta forma de interação em expansão.

Evolução do spam

À medida que a Internet se expandia e o correio eletrónico se tornava um meio de comunicação omnipresente, o mesmo acontecia com o problema das mensagens não solicitadas.

O próprio termo "spam" teve origem num sketch dos Monty Python, em que a palavra era utilizada repetidamente, à semelhança do fluxo indesejado de mensagens de correio eletrónico que os utilizadores experimentavam.

Ao longo dos anos, foram implementadas medidas antisspam, avanços tecnológicos e esforços legislativos para travar a proliferação do spam. No entanto, este continua a ser um desafio persistente, adaptando-se continuamente para contornar as barreiras erguidas contra ele.

A história do primeiro correio eletrónico de spam é uma história fascinante de consequências não intencionais no domínio digital. A modesta tentativa de Gary Thuerk de promover os produtos da DEC lançou as bases para uma prática que se tornaria simultaneamente um incómodo e uma ferramenta lucrativa para os anunciantes - uma "tática" que ainda hoje nos persegue.